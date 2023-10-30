Понедельник, 30 Октября 2023 21:55

АрмИнфо.Совет Европы готовит комплексный пакет мер реагирования для поддержки Армении в размещении свыше 100 000 армян, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха. Об этом сообщил постпред Армении при Совете Европы Арман Хачатрян.

"Оно включает в себя права беженцев, здравоохранение, образование, права детей и местные органы власти", - добавил он.

Отметим, что после азербайджанской очередной агрессии в отношении Нагорного Карабаха 19 сентября, Арцах пал. Все коренное армянское население, свыше 100 тысяч человек вынуждено было бежать из своих домов в Армению на фоне угрозы этнической чистки. Вражеская агрессия происходила на фоне бездействия всего цивилизованного международного сообщества. 15 октября президента АР Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в оккупированном Степанакерте. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре текущего года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, более 150 тысяч арцахцев стали бездомными.