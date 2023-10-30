Понедельник, 30 Октября 2023 21:54

АрмИнфо. Во время своего визита в Капан, посол США в РА Кристина Квин побеседовала с беженцами из Нагорного Карабаха, чтобы лучше понять проблемы, с которыми они сталкиваются. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в РА.

"Тесно сотрудничая с гуманитарными организациями, мы поддерживаем усилия правительства РА по оказанию помощи перемещенным лицам и беженцам в поиске жилья и адаптации в Армении", - говорится в сообщении посольства США.

Меж тем, Квин в своем Твиттер написала: "Не понаслышке слышала о травмах и проблемах, с которыми сталкиваются люди, бежавшие из Нагорного Карабаха. Мы поддерживаем усилия правительства Армении в тесной координации с гуманитарными организациями, чтобы помочь перемещенным лицам и беженцам найти убежище и комфорт в Армении".

Отметим, что после азербайджанской очередной агрессии в отношении Нагорного Карабаха 19 сентября, Арцах пал. Все коренное армянское население, свыше 100 тысяч человек вынуждено было бежать из своих домов в Армению на фоне угрозы этнической чистки. Вражеская агрессия происходила на фоне бездействия всего цивилизованного международного сообщества. 15 октября президента АР Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в оккупированном Степанакерте. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре текущего года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, более 150 тысяч арцахцев стали бездомными.