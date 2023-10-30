Понедельник, 30 Октября 2023 21:49

АрмИнфо. Уголовное дело в отношении бизнесмена А.П. и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна, подозреваемых в мошенничестве, вследствие которого государству был нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драмов, прекращено.

Как сообщает генеральная прокуратура РА, уголовное дело в отношении вышеуказанных лиц - 2 из 8 фигурантов дела было прекращено в результате оценки фактов, полученных в ходе предварительного следствия (ст. 12 ч. 1 п. 1 УПК РА). Предварительное следствие в отношении остальных фигурантов уголовного дела продолжается.

Также сообщается о возмещении части ущерба в размере 208 млн драмов, причиненного Республике Армения.

В Генпрокуратуре также проинформировали, что часть уголовного дела, касательно бывшего министра культуры Асмик Погосян выделено в отдельное производство, и направлено в Антикоррупционный суд.

Также напоминается, что 16 мая 2023 года прокуратура подала иск в Антикоррупционный суд с требованием признать недействительным договор об "Отчуждения имущества и залога", подписанный 3 декабря 2012 года между бывшим министром культуры республики Армении и компанией ИП "Сохоcентр" и признать недействительной госрегистрацию на права собственности, произведенную на имя компании ИП "Сохоcентр".

Напомним, что Сергей Смбатян и его отец - бывший ректор Консерватории, посол Армении в России, а затем в Израиле Армен Смбатян были задержаны 29 июля 2023 года по подозрению в мошенничестве, вследствие которого государству был нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драм. А уже 31 июля Суд первичной инстанции Еревана на заседании удовлетворил ходатайство генеральной прокуратуры РА об аресте бизнесмена А.П. - фигуранта уголовного дела, возбужденного против Армена Смбатяна и его сына Сергея Смбатяна.

"В рамках уголовного производства установлено, что посол РА А.С., его сын, дирижер С.С. и предприниматель А.П. представили в 2012 году правительству Армении фиктивную инвестиционную программу для строительства многофункционального комплекса "Мир книги" стоимостью в 800 млн драмов и мошенническим путем присвоили предоставленный в безвозмездное пользование ГНКО "Ереванская средняя музыкальная школа им. П. Чайковского" земельный участок площадью 300 кв. м стоимостью 166 млн 103 тысяч драмов", - говорилось в сообщении ведомства.