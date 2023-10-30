Понедельник, 30 Октября 2023 17:28

АрмИнфо. С середины XIX века без детективных услуг Европу и Америку уже было трудно представить. Шум и узнаваемость были малы, результат был большим. Какие истории и сколько легенд есть, скажем, о самом первом американском детективном агентстве «Пинкертон». Алан Пинкертон со своими детективами обеспечивал безопасность президента США Авраама Линкольна и предотвратил покушение на него в поезде по пути из Мэриленда в Вашингтон. Через год после отказа от услуг Пинкертона Авраам Линкольн был убит в театральной ложе.

Уже два года в поисковых системах интернета и на мировых картах Армения приобрела свое особое место и роль как государство с частной детективной культурой в лице первого и единственного в Армении детективного бюро «Габриелян энд партнерс».

О детективной деятельности в Армении

В Армении существует заблуждение, что деятельность детектива в Армении запрещена. Между тем, законодательством регулируется деятельность частных служб безопасности, а в перечне видов бизнеса в числе служб безопасности указывается также проведение расследований.

Сегодня детективное бюро «Габриелян и Партнерс» работает в рамках действующего законодательства и принимает активное участие в разработке законодательства, направленного на регулирование частной детективной деятельности.

Бюро является единственным в регионе (Закавказье и Средняя Азия), членом Всемирной ассоциации детективов, а также членом международных и региональных ассоциаций детективов.

За два года своей деятельности детективное бюро "Габриелян энд партнерс" приобрело широкое признание и установило партнерские отношения с лучшими организациями сферы, в том числе с самым старым и известным в мире детективным агентством «Пинкертон».

О восприятии детектива

Детектива в Армении принимают с интересом и осторожностью. «Почему-то, когда я участвую в каких-то мероприятиях, всем кажется, что они могут быть моей мишенью, быть заказанными и забывают, что и мы можем расслабляться», - с улыбкой отмечает основатель агентства Айк Габриелян.

За осторожностью следует удивление: вместо Шерлока Холмса или Пуаро в пенсне и с трубкой, люди видят ничем не отличающегося от них человека, который никогда не показывает свои современные рабочие инструменты.

От начала любого расследования детектив делает шаги в пространстве и времени. Открывает двери, которые позволяют ему увидеть прошлое, жить настоящим и путешествовать в будущем.

Детектив приходит в этот мир не для того, чтобы угодить заказчику и получить большие гонорары, а для того, чтобы творить и оставить после себя самое крупное расследование в истории.

О детективе и полицейском

Детектив в международной практике может осуществлять гражданский арест, затем передавая задержанного полицейским, носит служебное оружие, в общественных местах может осуществлять прослушку, видеозапись, фотосъемку и тд.

Добытая информация, если содержит сведения о преступлении, незамедлительно передается правоохранительным органам, которые доводят дело до логического завершения.

По словам Айка Габриеляна, Детективное бюро «Габриелян энд партнерс» уже применяет в Армении вышеуказанную культуру сотрудничества и партнерства.

Позвольте мне сказать вам больше - работа частных детективов является серьезной поддержкой в оказании помощи правоохранительным органам и органам правосудия.

Расследование с одной фотографией

С рваными, потускневшими фотографиями детективы могут раскрывать дела только в фильмах. В реальной жизни нужна фотография с некоторыми подробностями местности или дополнительная информация, хотя бы один аккаунт в соцсетях, часть номера телефона. Если к этому добавить «цифровые следы» людей и организаций, оставленные в интернете , то вероятность обнаружения становится почти стопроцентной.

Одним из важнейших залогов успеха детектива является извлечение доказательств из имеющейся хотя бы незначительной информации.

Расследовать - значит находить причинно-следственные связи, а не изобретать их.

Об экономических преступлениях

Развитие интернета также привело к росту экономических преступлений в цифровой сфере - финансовые махинации, кража денег с банковских счетов и т.д. Но это не значит, что преступления в реальной жизни не совершаются.

Недавно детективное бюро «Габриелян энд Партнерс» совместно с зарубежными партнерами расследовало случай вымогательства крупной суммы денег гражданином одной из стран Ближнего Востока из одной известной европейской компании. В ходе расследования была установлена личность и конкретные данные подозреваемого, собраны факты, которые были переданы в правоохранительные органы страны заказчика для начала судебного разбирательства.

Сейчас агентство активно участвует в расследовании случаев лишения недвижимости третьих лиц по фальшивым доверенностям в Армении. «Я не буду раскрывать скобки, но в конце расследования нас ждут очень интересные открытия», - говорит Айк.

Детектив: 10 лет спустя

Через десять лет, когда большинство профессий отомрут из-за развития искусственного интеллекта, детектив станет одной из немногих востребованных. Спрос будет сохраняться до тех пор, пока есть люди и организации, и есть их «следы» в Интернете и в повседневной жизни.

«Будет изменен инструментарий, машину заменят летающие машины, однако девиз нашей работы останется прежним – «во имя, а не против». Профессия детектива исчезнет только тогда, когда перестанут существовать человеческие отношения», - уверен Айк Габриелян.