Понедельник, 30 Октября 2023 15:58

АрмИнфо. Вашингтон поддерживает наблюдательную миссию Европейского союза в Армении, сообщили армянскому бюро Радио Свобода в посольстве США, по сути, оставив вопрос без ответа.

Отмечается, что Радио Свобода намерено поинтересовалось в посольстве, возможно ли присоединение США к наблюдательной миссии, учитывая, что есть достоверная информация о расширении миссии ЕС.

В посольстве лишь отметили, что приветствуют усилия партнеров, в том числе Евросоюза, по построению взаимного доверия в регионе и обеспечению конструктивной атмосферы для прямого диалога между Арменией и Азербайджаном.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении", - говорится в ответе посольства США.

26 октября глава наблюдательной миссии ЕС в Армении Маркус Риттер встретился с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком и послом США в Армении Кристиной Квин, после чего в миссии сообщили, что стороны обсудили мандат миссии ЕС и развитие ситуации с безопасностью на армяно-азербайджанской границе.