Понедельник, 30 Октября 2023 15:04

АрмИнфо. Группа общественно-политических деятелей выступила с заявлением, в котором рассказала об искажениях Алма-Атинской декларации и последствиях правового произвола.

В поступившем в АрмИнфо заявлении напоминается, что 19 сентября вооруженные силы Азербайджана в ходе крупномасштабной агрессии начали массированный обстрел Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА.

"Для предотвращения дальнейшей эскалации военных действий и спасения жизней мирного населения президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика (НКР) был вынужден выполнить ультимативное требование Азербайджана и подписать незаконный указ о прекращении ее существование с 1 января 2024 года. Это стало одним из главных итогов трехлетних процессов по реализации условий перемирия, содержащихся в заключённом после агрессии Азербайджана в 2020 г. против НКР и Республики Армении (РА) трехстороннем Заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении (от 09.11.2020 г.).

Предшествующие этому указу действия Азербайджана - 44-х дневная война 2020 г., 280- ти дневная блокада всех связывающих НКР с внешним миром транспортных коммуникаций, широкомасштабная военная агрессия 19-го сентября 2023 г., сопровождающиеся насилием, убийствами мирного населения, в том числе детей и престарелых, другими актами вандализма, - свидетельствуют о преднамеренных деяниях, целью которых являлся геноцид путём изгнания проживающих тысячелетиями на своей родной земле армян. Сегодня НКР покинуло практически все оставшееся в живых население.

Случившееся характеризует и результаты переговорных процессов, которые проходили между сторонами конфликта на российской, американской и брюссельской платформах, и сопровождались оптимистическими заявлениями и призывами к защите прав и безопасности карабахских армян. Против преступных деяний Азербайджана, для предотвращения геноцида армян Карабаха не были применены меры, предусмотренные международными обязательствами государств - членов ООН. Совет безопасности ООН, рассмотрев на экстренном заседании вопрос о гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе, ограничился призывами к сдержанности и соблюдению прав человека, адресованными и агрессору, и его жертве.

Для "оправдания" такого бездействия искажаются тексты и смысл ключевых понятий, содержащихся в международных документах, на которые ссылались лидеры государств и руководители их внешнеполитических ведомств, преследующие свои геополитические цели. В качестве же правового "обоснования" они обращаются к Алма-Атинской декларации (21.12.1991) новых независимых государств, образовавшихся в результате ликвидации СССР. Утверждается, как это заявил недавно в Европарламенте премьер- министр Армении Никол Пашинян, что якобы подписавшие данную декларацию республики признают территориальную целостность, суверенитет друг друга, нерушимость существующих, т. е. административных границ, и, следовательно, существующие административные границы между республиками Советского Союза становятся государственными границами. Аналогичные ссылки на Алма-Атинскую декларацию в свое время приводил и министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Евросовета Шарль Мишель и другие.

Между тем, признание и уважение территориальной целостности государств, подписавших Алма-Атинскую декларацию, связывается в ней с нерушимостью существующих именно на момент подписания документа границ, а не административных границ бывших союзных республик СССР, о которых в декларации и вовсе нет какого- либо упоминания. Важно отметить, что отсутствие упоминания об административных границах бывших союзных республик обусловлено тем, что к моменту подписания этой декларации границы некоторых, уже ставших независимыми в результате распада СССР государств, ни де-факто, ни де-юре не совпадали с административными границами союзных республик. В тексте декларации нет никаких чисел, определяющих территорию подписавших эти документы государств. Нет ни строчки о том, что существующие административные границы между республиками Советского Союза становятся государственными границами. Азербайджан выходил из состава СССР с грубейшими нарушениями действующего законодательства, отвергнув правопреемственность Азербайджанской ССР, де-факто и де-юре без Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО). Это дало право НКАО, в соответствии с законами СССР и положениями международного права, самостоятельно распорядиться своей дальнейшей судьбой, создав независимое государственное образование.

При обращении к Алма-Атинской декларации полностью игнорируются ее положения о праве народов на самоопределение, об отказе от применения силы и угрозы силой, экономических и любых других методов давления, мирного урегулирования споров, уважения прав и свобод человека, включая права национальных меньшинств, добросовестного выполнения обязательств и других общепризнанных принципов и норм международного права, которые Азербайджан грубейшим образом нарушил.

Искажения и произвольное толкование ключевых понятий декларации и основанные на них заявления руководителей, Армении, Европейского союза и некоторых стран, международных организаций, вовлеченных в процесс регулирования конфликта, происходят на фоне гибели тысяч мирных жителей, сотни невинных людей числятся без вести пропавшими, в застенках богатого углеводородами Азербайджана подвергается пыткам и жестокому обращению неустановленное число людей. Похищены и преданы незаконным судебным процессам представители военно-политического руководства Нагорно-Карабахской Республики. Создается угрожающий прецедент приравнивания народов, борющихся за самоопределение, участвующих в национально- освободительных движениях, к террористическим образованиям - с одной стороны, и поощрение преступных деяний (геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности) под ложным прикрытием территориальной целостности - с другой. Еще одним следствием подобных искажений стала прямая угроза территориальной целостности Армении. Современный

Азербайджан предъявляет не имеющие никакого правового основания претензии к территориям Республики Армении, называя их "анклавами".

Если придерживаться Алма-Атинской декларации, то ни так называемые "анклавы", ни территория НКР, не находились, согласно декларации, в "существующих границах Азербайджанской республики, подписавшей этот документ. Алиев угрожает силой открыть экстерриториальный "Зангезурский коридор" через южную Сюникскую армянскую область, называя ее "Западным Азербайджаном". Все эти противоправные требования сопровождаются прямым применением силы, оккупацией суверенной территории Армении в 2021 и 2022 годах, периодическими обстрелами пограничных постов и сел, повлекшими смерть сотен людей. Преступные действия Азербайджана представляют реальную угрозу безопасности не только Южного Кавказа, но и взрывоопасного ближневосточного региона.

Мы обращаемся к лидерам стран, руководителям Европейского союза, к их соответствующим структурам, к парламентариям с призывом дать адекватную оценку правовым основаниям самоопределения армян Нагорного Карабаха на своей родной земле, осудить преступные деяния Азербайджана. Необходимо принять решительные меры в поддержку армян НКР, применить санкции к государству, подвергшему народ агрессии и геноциду.

Призываем международные организации, политические, правовые институты и организации, занимающимся вопросами защиты прав человека, политических и общественных деятелей, экспертное сообщество поднять свой голос против политических манипуляций, которые должны быть немедленно выявлены на всех уровнях и пресечены с целью недопущения правового произвола и его губительных последствий", - говорится в заявлении.

Заявление подготовили: первый Защитник прав человека Республики Армения, Исполнительный директор ОО "Против Правового Произвола" Лариса Алавердян, кандидат философских наук, председатель Правления Армянской ассоциации политологов Мигран Шахзадеян, Координатор движения "МИАСИН" (Вместе), председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян, доктор философских наук, член-корреспондент НАН Республики Армении, сопредседатель Армянской ассоциации политологов Александр Манасян, доктор юридических наук, бывший министр юстиции Армении Геворк Даниелян, кандидат наук, декан Международного научно- образовательного центра Национальной академии наук Армении, сопредседатель Армянской ассоциации политологов Атом Мхитарян, магистр международных отношений, издатель The California Courier - США Арут Сасунян, Prof. h.c. Dr. phil., ранее Институт Восточной Европы Свободного университета Берлина; филолог (славистика, арменоведение), социолог, специализирующийся на изучении геноцида; автор; правозащитница Тесса Хофманн, председатель Общественной организации социологических и политологических инициатив "Хачмерук" ("Перекрёсток") из Санкт- Петербурга Ваган Бабаханян, доктор наук, ассоциированный профессор из норвежского Тромсё Винфрид Даллманн, доктор наук, председатель Всеармянского национального комитета по чрезвычайным ситуациям из США Саркис Месропян, доктор политических наук из Москвы Михаил Александров, правозащитник из Берлина Жирайр Кочарян и магистр из Норвегии Свен Эрик Райз.