Понедельник, 30 Октября 2023 14:02

АрмИнфо. СНБ Армении пресекла контрабанду крупной партии наркотиков в страну из Ирана.

Согласно сообщению пресс-службы СНБ РА, группа лиц (двое граждан РА и один гражданин ИРИ) по предварительному сговору намеревалась 27 октября ввести в страну из Ирана партию наркотиков для ее дальнейшего сбыта.

"Деятельность преступной группы была пресечена, поскольку их автомобиль был остановлен сотрудниками СНБ РА у города Мегри. Двое граждан Армении были задержаны при наличии обоснованного подозрения в совершении ими преступления.

Автомобиль был доставлен на особо охраняемую территорию Сюникского областного управления СНБ РА, где в результате оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены 3 различных пакета, наполненных наркотическими массами "Героин", "Метамфетамин", "Опиум" и "Марихуана" общим весом около 12 килограммов", - сообщили в СНБ РА.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 393 и пунктом 2 части 3 статьи 399 УК РА. Следствие продолжается.