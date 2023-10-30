Понедельник, 30 Октября 2023 12:06

АрмИнфо. Институт по предотвращению геноцида им. Лемкина выразил разочарование результатами визита миссии ООН в Арцах (Нагорный Карабах) 1 октября.

В заявлении Института констатируется, что визит состоялся после того, как все армянское население Арцаха уже бежало из своих домов после недавнего азербайджанского вторжения.

"Сложно понять, какова цель такой миссии, и почему не было большего давления на Азербайджан, чтобы разрешить направить миссию в Арцах во время 9-месячной блокады, предшествовавшей вторжению", - говорится в заявоении.

В этой связи Институт Лемкина призывает ООН подготовить соответствующую миссию в Республику Арцах, которая будет включать международных членов команды из стран, нейтральных к конфликту, для проведения тщательного анализа текущей ситуации на местах.

"Чтобы обеспечить права армян в Арцахе, ООН должен действовать профессионально, беспристрастно и с приверженностью ценностям, изложенным в Уставе ООН. Если Организация Объединенных Наций не собирается серьезно относиться к геноциду, было бы лучше, если бы она вообще не направляла миссии в регионы, пережившие геноцид", - подчеркивается далее в заявлении.

При этом отмечается, что согласно ООН, "цель миссии заключалась в том, чтобы оценить ситуацию на месте и определить гуманитарные потребности как оставшихся людей, так и тех, кто находится в движении". В Институте назвали по меньшей мере странной выводы, сделанные миссией ООН в ходе однодневного визита.

"Стоит отметить, что это был первый визит ООН в регион за 30 лет. До этого визита в органах ООН несколько раз высказывалась обеспокоенность по поводу постоянной политической незащищенности армян в Арцахе и угроз армянскому населению в регионе.

Два заседания Совета Безопасности ООН были созваны по теме продолжающихся угроз армянам Арцаха (16 августа - по поводу полной блокады Республики Арцах со стороны Азербайджана, а 21 сентября - по поводу военного нападения Азербайджана на армянское население в Арцахе). На обеих встречах большинство государств-членов Совета Безопасности осудили действия Азербайджана, заявив, что они представляют угрозу безопасности и благополучию армян региона, и препятствуют любым миротворческим усилиям в регионе. В дополнение к этим осуждениям Международный суд ООН дважды обязал Азербайджан (22 февраля и 6 июля 2023 года) вновь открыть Лачинский коридор - гуманитарный маршрут, соединяющий Республику Арцах с Арменией. Все заявления и распоряжения Международного суда были проигнорированы Азербайджаном", - говорится в заявлении, при этом напоминается о многочисленных предупреждениях со стороны Института о происходящем в Арцахе геноциде.

"Тот факт, что президент Азербайджана Ильхам Алиев пожертвовал 1 миллион долларов США Программе ООН по населенным пунктам 30 сентября

- всего за день до развертывания миссии в Нагорном Карабахе - только усиливает нашу обеспокоенность по поводу честности и прозрачности миссии.

Изучая деятельность и заявления миссии, мы обнаружили множество спорных моментов. Во-первых, миссия прибыла в регион только после окончания кровопролития и исхода армян и продлилась всего один день. На брифинге пресс-секретаря генерального секретаря Антониу Гутерриша СтефаниДюжаррик заявил, что "им удалось увидеть немало". Однако в условиях полной блокады, за которой последовало военное вторжение и этнические чистки, одних 24 часов явно недостаточно для адекватной оценки ситуации на местах. Во-вторых, информация о количестве армян, остающихся в Арцахе (от 50 до 1000), противоречит цифрам бывшего омбудсмена Арцаха Артак Бегларян, который утверждает, что на данный момент в регионе осталось не более 40 человек.

И в-третьих, что касается текста самого заявления, что ООН посетила определенные неуказанные части города Степанакерта, где "не увидела ущерба гражданской общественной инфраструктуре, включая больницы, школы и жилые дома, а также культурным и религиозным объектам". Однако существуют поддающиеся проверке фотографические доказательства разрушения гражданской инфраструктуры в городе Степанакерт, поскольку он подвергся бомбардировке со стороны Азербайджана во время своего военного наступления.

Примечательно, что в состав миссии ООН не вошли представители армянской миссии, и она не посетила Сюникскую область, чтобы поговорить с армянскими беженцами, вынужденными покинуть Арцах. Заключительное заявление крайне расплывчато и неинформативно",- констатировали в Институте, назвав работу миссии неудачной, поскольку ей не удалось точно представить и оценить реальность в Республике Арцах.

"Мы твердо убеждены, что выполнение "миссии ради миссии" и "заявление ради заявления" не являются адекватным ответом на столь серьезные и опасные ситуации, как то, что развернулось на Южном Кавказе. Мы ставим под сомнение добросовестность и честность этой миссии. Расплывчатые принципы работы и оценки миссии ООН, в которой отсутствовали какие-либо конкретные цели, методология или рекомендации, серьезно рискуют подорвать доверие, которое международное сообщество коллективно оказывает работе ООН.

Институт Лемкина призывает ООН подготовить соответствующую миссию в Республику Арцах, в которую войдут члены международной команды из стран, нейтральных к конфликту, для проведения тщательного анализа текущей ситуации на местах. Эту реальность, которая является результатом конфликта, продолжающегося три десятилетия, невозможно оценить за один день", - считают в Институте.