Понедельник, 30 Октября 2023 11:16

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на полях международной конференции по достижению мира на Украине, проходящей на Мальте, провел ряд встреч.

Как сообщает пресс-служба Совбеза, Григорян 29 октября встретился с советником премьер-министра Греции по национальной безопасности Афанасиосом Нтокосом. Собеседники обсудили ситуацию международной и региональной безопасности.

Григорян представил текущие проблемы безопасности в регионе Южного Кавказа и подчеркнул усилия Армении по их решению. Стороны также обсудили возможности двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Кроме того, Григорян провел встречу с советником президента Молдовы по национальной безопасности Станиславом Секриеру, с которым обменялся мнениями по ситуации в области региональной безопасности.

Секретарь Совбеза РА на встрече с советником премьер-министра Японии по национальной безопасности Акибу Такео обсудил региональную и внерегиональную ситуацию с безопасностью и усилия по миростроительству. В контексте вышеизложенного Григорян представил ситуацию с безопасностью вокруг Армении. Стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и экономики.

На Мальте Григорян также провел переговоры с помощником государственного секретаря по Европе и Евразии Джеймсом О'Брайеном и

помощником президента Франции Эмманюэля Макрона Бертраном Бухвальтером.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе и пути установления мира.