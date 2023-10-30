Понедельник, 30 Октября 2023 11:15

АрмИнфо. Главы оборонных ведомств Армении и Азербайджана Сурен Папикян и Закир Гасанов в Китае приняли участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.

В Минобороны Армении не представили деталей повестки визита армянского министра, лишь проинформировав о факте посещения форума.

Меж тем, в азербайджанском оборонном ведомстве проинформировали, что в рамках визита запланирована встреча Гасанова с военным руководством Китая, а также посещение нескольких компаний оборонно-промышленного комплекса этой страны.

На предстоящих встречах планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и других областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Пекинский Сяншаньский форум, организуемый Китайской ассоциацией военных наук и Китайским институтом-международных стратегических исследований, является авторитетным международным мероприятием высокого уровня. Проводится в Китае с 2006 года.