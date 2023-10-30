Понедельник, 30 Октября 2023 11:14

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания Армении от правящей фракции <Гражданский договор> Айк Саркисян ввел в обращение парламента законопроект, согласно которому уклонистам будет предоставлена возможность избежать службы в вооруженных силах путем выплат в государственный бюджет соответствующей суммы. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

<Уважаемые соотечественники, я ввел в обращение законопроект, который позволит освободить от уголовной ответственности, установленной действующим законодательством, граждан, достигших 27 лет, но не прошедших обязательную военную службу. Эту возможность они получат, поступив на военную службу или прослужив сокращенный срок и заплатив соответствующие суммы в государственный бюджет РА>, - написал Саркисян.

В частности, предлагается дать возможность гражданину РА во возрасте от 27 до 37 лет пройти военную службу сроком в 24 месяца, пройти военную службу сроком на 12 месяцев и выплатить 2,5 миллиона драм, пройти военную службу сроком на 6 месяцев и выплатить 5 миллионов драм, пройти военную службу сроком на 1 месяц и выплатить 10 миллионов драм, быть освобожденной от службы, выплатив 15 миллионов драм. Автор законодательной инициативы ожидает, что в результате принятия законопроекта многие граждане вернутся на родину, а на службу в ВС поступят репатриированные граждане, которые после демобилизации будут зачислен в резерв. Также ожидается, что в государственный бюджет РА поступят дополнительные финансовые ресурсы, будут сэкономлены финансовые и материальные ресурсы, затраченные на выявление, привлечение к ответственности, осуждение и содержание в местах лишения свободы граждан, достигших 27 лет и уклонившихся от военной службы, снизится оперативная нагрузка на полицию, Следственный комитет, прокуратуру, суды, службу пробации и другие компетентные органы.

Саркисян также считает, что многие молодые люди, многие имеющие семьи, вернутся на родину на постоянное место жительства, привезя с собой накопленные ими в зарубежных странах финансовые ресурсы, за счет которых будут осуществлены инвестиции и будут созданы новые рабочие места. Те же молодые люди, которые решать не возвращаться в Армению на постоянное место жительства, в качестве туристов смогут беспрепятственно посещают родину. Будут также укрепляться и углубляться вязи с диаспорой.