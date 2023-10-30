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АрмИнфо. "Резолюция ООН, осуждающая резню боевиками ХАМАСа израильтян 7 октября, была, к сожалению, отклонена, поскольку не набрала необходимых 2/3 голосов". Об этом написал израильский политолог Александр Цинкер.
При этом он отметил, что ему профессионально всегда интересно, как голосуют страны, бывшие республики СССР, за резолюции по Израилю.
"На этот раз, "За" Израиль проголосовали: Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Украина и Эстония.
Против: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
Решили прогулять голосование: Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан.
Больших сюрпризов, как вы видите, не было. Только хочется сказать спасибо Армении и выразить свое, мягко сказать, удивление Азербайджану и Казахстану", - написал Цинкер.
Добавим также, что 27 октября Генассамблея ООН приняла другую резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАС и требованием впустить в сектор Газа гуманитарную помощь и защитить гражданское население.
Резолюция была представлена группой арабских стран и была принята 120 голосами "за", в том числе и Арменией, и 14 "против". 45 государств воздержались, но резолюция считается принятой, если за нее проголосовало две трети от общего числа голосовавших. Предложенная Канадой поправка о включении в текст резолюции пункта об осуждении нападений ХАМАС на Израиль, не набрала необходимые две трети голосов.
Кроме Армении, из региональных стран резолюцию поддержали Иран, Азербайджан и Турция, а Грузия воздержалась.
Резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной силы, однако у ООН есть инструментарий для принуждения к его выполнению.
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|Секретарь Совбеза Армении на полях международной конференции по достижению мира на Украине провел ряд встреч
|Сурен Папикян и Закир Гасанов в Китае приняли участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме
|Депутат НС Армении ввел в обращение законопроект для уклонистов от службы в ВС
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|Премьер-министр РА: на создание Патрульной службы было затрачено 29 млрд драм
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|Армения поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа
|Омбудсмен Армении представила депутату французского парламента нарушения прав жителей Нагорного Карабаха
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|Бывший глава ВСС призвал дождаться результатов следствия по делу о принуждении экс-главы ВСС уйти в отставку
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|Граждане Армении смогут изучать венгерский или другой иностранный язык в вузах Венгрии
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|Папуашвили: главная цель Грузии - установление мира между Арменией и Азербайджаном
|Политик: инициативы властей Армении о "Перекрестке мира" неуместны
|Спикер НС РА: В Армении все знают основных акторов событий 1 марта 2008 года и 27 октября 1999 года
|Участки, принадлежащие государству и общине, в центер Еревана самовольно включены застройщиками в строительную площадку - Генпрокуратура
|Венгрия выразила готовность содействовать сохранению армянского культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха
|Делегация Министерства культуры Франции посетила Музей Сергея Параджанова
|Венгрия хочет открыть консульство страны в Ереване
|Глава МИД Венгрии: Расширение внешних связей - шанс остановить трагическое падение конкурентности Евросоюза
|Глава МИД: Венгрия выступает за достижение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
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|Пашинян и Симонян почтили память жертв преступления 27 октября 1999 года
|Вице-спикер НС РА: высокий уровень отношений между Арменией и Грузией является одним из важных факторов обеспечения безопасности на Южном Кавказе
|Альтернативы мирной повестке в регионе Южного Кавказа нет - вице-спикер НС Армении
|СМИ: Индия рассматривает возможность поставки новой партии военной техники Армении
|Красный Крест Германии готов приложить усилия в поддержку людей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха
|Дунья Миятович отчиталась по визиту в зону карабахского конфликта - в тексте используются исключительно азербайджанские топонимы армянских территорий
|Премьеры Армении и Азербайджана провели встречу в Грузии
|ЕС выделит грант в размере около 10 млн. евро на создание образовательных центров в Армении
|Министр культуры Франции анонсировала дату перезахоронения в парижском Пантеоне армянского поэта, лидера движения французского сопротивления Мисака Манушяна
|Киноцентры Армении и Франции подпишут соглашение о сотрудничестве
|Захарова: Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализации
|Конгресс местных и территориальных властей СЕ требует от Азербайджана освободить всех лидеров Арцаха
|Захарова: Временный поверенный в делах посольства Армении в Москве также был вызван в МИД России
|Замглавы МОНКС РА подчеркнул необходимость защиты около 5 тысяч армянских памятников, оказавшихся у Азербайджана в результате агрессии против Арцаха
|Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек
|Генсек ОДКБ: Горячие конфликты зачастую становятся инструментом геополитической конфронтации
|Пашинян анонсировал скорое создание структуры, обеспечивающей безопасность региональных коммуникаций
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