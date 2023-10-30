Понедельник, 30 Октября 2023 11:14

АрмИнфо. "Резолюция ООН, осуждающая резню боевиками ХАМАСа израильтян 7 октября, была, к сожалению, отклонена, поскольку не набрала необходимых 2/3 голосов". Об этом написал израильский политолог Александр Цинкер.

При этом он отметил, что ему профессионально всегда интересно, как голосуют страны, бывшие республики СССР, за резолюции по Израилю.

"На этот раз, "За" Израиль проголосовали: Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Украина и Эстония.

Против: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

Решили прогулять голосование: Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан.

Больших сюрпризов, как вы видите, не было. Только хочется сказать спасибо Армении и выразить свое, мягко сказать, удивление Азербайджану и Казахстану", - написал Цинкер.

Добавим также, что 27 октября Генассамблея ООН приняла другую резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАС и требованием впустить в сектор Газа гуманитарную помощь и защитить гражданское население.

Резолюция была представлена группой арабских стран и была принята 120 голосами "за", в том числе и Арменией, и 14 "против". 45 государств воздержались, но резолюция считается принятой, если за нее проголосовало две трети от общего числа голосовавших. Предложенная Канадой поправка о включении в текст резолюции пункта об осуждении нападений ХАМАС на Израиль, не набрала необходимые две трети голосов.

Кроме Армении, из региональных стран резолюцию поддержали Иран, Азербайджан и Турция, а Грузия воздержалась.

Резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной силы, однако у ООН есть инструментарий для принуждения к его выполнению.