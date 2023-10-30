Понедельник, 30 Октября 2023 11:11

АрмИнфо. Бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа в программе "Неделя" на минском телеканале СТВ прокомментировал возможный выход Армении из ОДКБ.

Так, в ответ на вопрос, считает ли он возможным выход РА из ОДКБ, Бордюжа, в частности, сказал: "Я вообще не мыслю будущего Армении без ОДКБ, просто не представляю это будущее, потому что Армения настолько интегрирована с Россией, и не только экономически, ведь огромное количество армян, несколько миллионов армян, живут в России. У них связи со своей исторической родиной. У нас очень хорошие отношения со многими политическими силами Армении. Поэтому, на мой взгляд, это временные явления, но в любом случае Армения будет и с Россией, и Беларусью, и с ОДКБ".