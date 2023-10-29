Воскресенье, 29 Октября 2023 21:49

АрмИнфо. Необходимо начать работу по безопасному возвращению соотечественников в Нагорный Карабах. Об этом в интервью Общественному телевидению Арцаха заявил президент Нагорного Карабаха Самвел Шахманян.

По его словам, обсуждение по данному вопросу необходимо начать как можно скорее, чтобы найти пути его решения Президент Нагорного Карабаха заметил, что в вопросе возвращения населения заинтересованы все геополитические центры – США, Россия, Европа. «Мне кажется, что в этом заинтересован и Азербайджан, а адрес которого звучат обвинения в совершении действий, которые способствовали насильственному перемещению населения», - сказал Шахраманян.

Говоря о событиях, которые произошли после его избрания на должность президента Республики Арцах, лидер Нагорного Карабаха указал на военные действия 19-29 сентября. «Почти все районы подверглись интенсивным обстрелам, и было понятно, что в той ситуации нам нужно было сделать все, чтобы сопротивляться. Российская сторона находилась, можно сказать, в статусе наблюдателя, и мы должны были иметь возможность решать свои вопросы самостоятельно.

Совместно с Армией обороны, другими силовыми структурами, а также населением начались ответные военные действия, и именно благодаря этим мерам удалось начать переговоры с азербайджанской стороной, которые продолжались около 12 часов», - сказал арцахский лидер, указав в то же время на неравность сил. По этой причине удалось установить контакт с высокопоставленными представителями азербайджанской стороны, переговоры с которыми велись до начала военных действий 19 сентября.

«Принимая во внимание, что азербайджанская сторона понесла достаточно большие потери, а наши районы уже находились в окружении, противник подошел к Степанакерту и находился очень близко к району под названием Кркжан, нам не оставалось ничего другого, как пойти на определенные уступки. Я предложил им направить свои требования в письменном виде для немедленного прекращения боевых действий. Первый документ нами не был принят, и мы с большой командой, в которую входил весь Совет безопасности, экс-президенты, практически все политические силы, постоянно проводили обсуждения, вносили изменения и информировали азербайджанскую сторону», - сказал Шахраманян.

Он подчеркнул, что в результате переговоров был принят документ, который предусматривал полное прекращение боевых действий в 13:00 20 сентября, второй пункт предусматривал роспуск Армии обороны, вывод остатков вооружённых сил Армении, в том числе, передача тяжёлой военной техники для дальнейшей ее утилизации. «Понятно, что для нас была неприемлема такая формулировка, как «вывод остатков Вооруженных сил Республики Армения», но это было требование азербайджанской стороны. И, как известно, третья часть планировала встречу в Евлахе 21-го числа, где должны были обсуждаться вопросы интеграции, представленные азербайджанской стороной. У нас была одна цель: спасти жизни жителей Арцаха, спасти жизни солдат и офицеров нашей армии, что, я думаю, нам удалось сделать», - заявил Самвел Шахраманян.

Относительно своего указа от 28 сентября, по которому с 1 января 2024 года упраздняется Нагорно-Карабахская Республика, Шахраманян заявил, что второй документ - указ президента, ставший предметом большого обсуждения, стал ценой безопасного вывода населения. Также первый пункт этого документа предусматривал, что военнослужащие тоже смогут уйти безопасно, как и наше населения со своими автомобилями и имуществом. Второй пункт предусматривал роспуск государственной системы, в результате чего Республика Арцах должна была прекратить свое существование. Третий пункт предусматривал, что наше население после ознакомления с программой интеграции, представленной азербайджанской стороной, должно самостоятельно и добровольно принять решение - остаться, уехать или вернуться в Арцах для проживания.

«Этот документ получил широкое обсуждение, и звучат обвинения в том, что президент Арцаха подписал документ, распускающий Республику Арцах. Но наше население не знает основной причины принятия этого документа, который позволил тому же населению благополучно покинуть Арцах. Не углубляясь в этот документ, хочу заявить, что мы знаем силу и возможности этого документа, и у нас еще будет время обратиться к нему», - заверил Самвел Шахраманян.