Воскресенье, 29 Октября 2023 19:16

АрмИнфо. По состоянию на 20:00 часов обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски 1-го шахтера продолжается, передает агентство Kazinfiorm со ссылкой на МЧС РК.

Напомним, 28 октября в 2.33 на шахте имени Костенко в Карагандинской области, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау», прогремел взрыв. На момент аварии в шахте находилось 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

Работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка шести км друг от друга. Отрабатываются все возможные пути прохождения горноспасателей к вероятным участкам нахождения шахтеров. Для осмотра предполагаемого эпицентра аварии министром по ЧС Сырымом Шарипхановым произведен спуск в шахту.

В ходе обследования были осмотрены выработки, подвергшиеся воздействию пожара и взрыва, где были выявлены:

— разрушения и смещения шахтного оборудования;

— отложения пыли на элементах метало-арочной крепи;

— и повреждения вентиляционных сооружений.

Видимых очагов горения нет, газовая обстановка в норме.

Вместе с тем, Сырымом Шарипхановым проведено заседание с членами правительственной комиссии по расследованию аварии. Всестороннее обеспечение работ находится под личным контролем министра по ЧС. Работа продолжается.

По факту ЧП на шахте имени Костенко Генпрокуратура начала уголовное расследование. Предположительно, по информации компании, в лаве произошел взрыв газометана. Аварийно-спасательные работы на месте происшествия ведутся непрерывно.

На место происшествия выезжал и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. По поручению Главы государства им будет оказана всеобъемлющая помощь.

Также Глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМитталТемиртау». Сейчас работы 8 шахт, принадлежащих компании АО «АрселорМиттал Темиртау» приостановлены.

В связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области 29 октября 2023 года в РК объявлен Днем общенационального траура.