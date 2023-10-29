Воскресенье, 29 Октября 2023 11:51

АрмИнфо. В ответ на обвинения Израиля в военных преступлениях президенту Турции Реджеп Таийп Эрдогану предложили забрать под свою защиту к себе с страну жителей сектора Газа. С таким заявление выступил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир.

«На это я могу предложить Эрдогану, чтобы он не только поддерживал их издалека, но и забрал их под его защиту — жить в Турции», — приводят его слова сайт телеканала «РЕН-ТВ». При этом, по словам министра, Эрдоган выступает за «нацистских убийц, которые убивали, грабили и насиловали» жителей Израиля.

«Я вижу огромную поддержку Эрдогана и его народа нацистских убийц, которые убивали, грабили и насиловали наших детей, наших стариков и наших женщин, и я могу только предложить Эрдогану, чтобы он не только поддерживал их издалека, но и взял их под свою защиту жить в Турции», — написал Бен-Гвир в соцсети X (бывший Twitter).



Накануне, на огромном интиизраильском митинге в Стамбуле на территории бывшего аэропота Ататюрка, Реджеп Таийп Эрдоган заявлял, что Запад должен быть осторожен в войне на Ближнем Востоке, чтобы не допустить конфликта «креста с полумесяца» в других регионах. При этом с гордостью в качестве победы "полумесяца" лицемерно напомнил о роле Турции в деле осуществления полной этничесткой чистки в Нагорном Карабахе.