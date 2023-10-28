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АрмИнфо. Глава Совета безопасности Армении Армен Григорян принимает участие в открывшейся сегодня на Мальте международной конференции по достижению мира в Украине. Об этом передает телеканал «Дождь». Известно, что это первое участие армянского представителя на данной конференции. На этот раз ее проигнорировал Китай. Всего на конференции принимают участие делегаты из 60 стран.
На конференции украинские власти представляют так называемую формулу мира Владимира Зеленского — условия, исполнения которых Киев требует для прекращения войны. Россия, естественно, на мероприятие не была приглашена.
Ожидается, что по итогам переговоров будет принято соглашение о проведении в конце 2023 года глобального саммита по урегулированию войны в Украине. Зеленский записал обращение к участникам.
План Зеленского предполагает полный вывод российских войск с территории Украины в границах 1991 года, выплату компенсаций за причённый ущерб, который оценивается, как минимум, в сотни миллиардов евро, суд над предполагаемыми виновниками вторжения, обеспечение продовольственной, энергетической и радиационной безопасности Украины.
|Глава Совбеза Армении участвует на международной конференции по достижению мира в Украине
|Пашинян: нулевая терпимость к нарушениям правил дорожного движения в Армении очень важна
|Премьер-министр РА: на создание Патрульной службы было затрачено 29 млрд драм
|Депутат НС РА: недавние заверения Азербайджана в том, что Баку не собирается нападать на Сюник, еще больше усугубляют азербайджанскую угрозу
|Экс-мэр Еревана назвал клеветническими выпады в адрес своей партии со стороны лидера партии <Республика>
|Основная цель реформ в системе полиции - дать гражданам большее чувство защищенности - Пашинян
|При посредничестве компании Team Telecom в Армении стартовал съезд Ассамблеи армянских юристов
|Армения поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа
|Омбудсмен Армении представила депутату французского парламента нарушения прав жителей Нагорного Карабаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Армении мало кто верит, что за убийцами руководителей государства в октябре 1999 года, не стояли другие силы – Степан Демирчян
|Бывший глава ВСС призвал дождаться результатов следствия по делу о принуждении экс-главы ВСС уйти в отставку
|Линдси Снелл: Азербайджанцы отобрали у оставшихся в Арцахе армян паспорта и не разрешают им разговаривать с родственниками без контроля
|Специалист: Интенсивность заражения корью в Армении существенно снизилась
|Предложенная Арменией концепция <Перекресток мира> направлена, в первую очередь, на формирование в регионе атмосферы мира - спикер
|Граждане Армении смогут изучать венгерский или другой иностранный язык в вузах Венгрии
|Кто получит в Армении статус беженца из Нагорного Карабаха? Поясняет замминистра
|Папуашвили: главная цель Грузии - установление мира между Арменией и Азербайджаном
|Политик: инициативы властей Армении о "Перекрестке мира" неуместны
|Спикер НС РА: В Армении все знают основных акторов событий 1 марта 2008 года и 27 октября 1999 года
|Участки, принадлежащие государству и общине, в центер Еревана самовольно включены застройщиками в строительную площадку - Генпрокуратура
|Венгрия выразила готовность содействовать сохранению армянского культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха
|Делегация Министерства культуры Франции посетила Музей Сергея Параджанова
|Венгрия хочет открыть консульство страны в Ереване
|Глава МИД Венгрии: Расширение внешних связей - шанс остановить трагическое падение конкурентности Евросоюза
|Глава МИД: Венгрия выступает за достижение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
|Мирзоян: Вопрос обеспечения сохранности армянского культурного наследия в Арцахе, после депортации его населения еще больше обострился
|Пашинян и Симонян почтили память жертв преступления 27 октября 1999 года
|Вице-спикер НС РА: высокий уровень отношений между Арменией и Грузией является одним из важных факторов обеспечения безопасности на Южном Кавказе
|Альтернативы мирной повестке в регионе Южного Кавказа нет - вице-спикер НС Армении
|СМИ: Индия рассматривает возможность поставки новой партии военной техники Армении
|Красный Крест Германии готов приложить усилия в поддержку людей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха
|Дунья Миятович отчиталась по визиту в зону карабахского конфликта - в тексте используются исключительно азербайджанские топонимы армянских территорий
|Премьеры Армении и Азербайджана провели встречу в Грузии
|ЕС выделит грант в размере около 10 млн. евро на создание образовательных центров в Армении
|Министр культуры Франции анонсировала дату перезахоронения в парижском Пантеоне армянского поэта, лидера движения французского сопротивления Мисака Манушяна
|Киноцентры Армении и Франции подпишут соглашение о сотрудничестве
|Захарова: Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализации
|Конгресс местных и территориальных властей СЕ требует от Азербайджана освободить всех лидеров Арцаха
|Захарова: Временный поверенный в делах посольства Армении в Москве также был вызван в МИД России
|Замглавы МОНКС РА подчеркнул необходимость защиты около 5 тысяч армянских памятников, оказавшихся у Азербайджана в результате агрессии против Арцаха
|Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек
|Генсек ОДКБ: Горячие конфликты зачастую становятся инструментом геополитической конфронтации
|Пашинян анонсировал скорое создание структуры, обеспечивающей безопасность региональных коммуникаций
|Пашинян рассказал о принципах, по которым достигнуто согласие с Баку
|РФ рассчитывает прояснить слова Пашиняна о диверсификации отношений по безопасности
|Пашинян и Гарибашвили тет-а-тет обсудили региональные процессы
|В Армении заочно возбудили новое уголовное преследование в отношении экс-министра Вигена Саркисяна
|Вице-премьер России: У Армении не сформирована окончательная позиция в отношении Мегринского маршрута
|Затулин: Пашинян будет последовательно "выталкивать" российскую базу из Армении
|Угрозы Канады ввести санкции против Азербайджана контр продуктивны и не будут иметь результата - МИД АР
|Рима Абдул -Малак: Я, как министр культуры Франции, обязалась поднимать вопрос сохранения и защиты историко-культурного наследия Арцаха на всех международных площадках
|Мелани Жоли ознакомилась с деятельностью EUMA в направлении Джермука
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сердар Бердымухамедов предложил Турции создать Совместный инвестиционный фонд и Совместную рабочую группу по инвестициям
|Переселенцы из Нагорного Карабаха воспользуются правами беженцев
|В Ереване состоялось 9-е заседание совместной комиссии по реадмиссии Армения-ЕС
|Гарибашвили: Грузия готова содействовать достижению устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией
|В Ереване считают европейскую площадку как наиболее благоприятную дл переговоров между Арменией и Азербайджаном
|Власти Армении любое свое предательство обосновывают мирным процессом - оппозиционер
|Читать больше
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