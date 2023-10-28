Суббота, 28 Октября 2023 23:40

АрмИнфо. Глава Совета безопасности Армении Армен Григорян принимает участие в открывшейся сегодня на Мальте международной конференции по достижению мира в Украине. Об этом передает телеканал «Дождь». Известно, что это первое участие армянского представителя на данной конференции. На этот раз ее проигнорировал Китай. Всего на конференции принимают участие делегаты из 60 стран.

На конференции украинские власти представляют так называемую формулу мира Владимира Зеленского — условия, исполнения которых Киев требует для прекращения войны. Россия, естественно, на мероприятие не была приглашена.

Ожидается, что по итогам переговоров будет принято соглашение о проведении в конце 2023 года глобального саммита по урегулированию войны в Украине. Зеленский записал обращение к участникам.

План Зеленского предполагает полный вывод российских войск с территории Украины в границах 1991 года, выплату компенсаций за причённый ущерб, который оценивается, как минимум, в сотни миллиардов евро, суд над предполагаемыми виновниками вторжения, обеспечение продовольственной, энергетической и радиационной безопасности Украины.