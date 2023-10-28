Суббота, 28 Октября 2023 14:01

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян 28 октября принял участие в мероприятии, посвященном началу работы Патрульной службы Вайоц Дзорской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

Поздравив присутствующих со стартом работы Патрульной службы, Никол Пашинян еще раз подчеркнул необходимость вовлечения в нее не менее 30% женщин. Пашинян отметил, что необходимо вести очень активную и последовательную работу, направленную на достижение этой цели. <Статистика в Вайоц Дзоре вызывает тревогу. Это единственная область, где у нас нет женщин-сотрудников Патрульной полиции. Мы поставили задачу, чтобы не менее 30% сотрудников Патрульной полиции по всей стране, в каждом регионе были женщинами. На этом процесс обучения Патрульной полиции завершен, в ближайшее время этой работой последовательно будет заниматься наш учебный центр. И я хочу еще раз напомнить о такой возможности в нашей республике, которую должны учитывать женщины. Срок приема заявок - до конца ноября, и я призываю наших сестер и дочерей проявить активность>, - сказал глава правительства.

Касаясь тревожной статистики дорожно- транспортных происшествий в республике, премьер- министр указал на важность решения этой проблемы. По его словам, нулевая терпимость к нарушениям правил дорожного движения очень важна. <Сделав это, вы спасете жизни людей, тем самым, сохраните здоровье людей, поможете людям поберечь себя и общественное имущество. С одной стороны, количество автомобилей в нашей стране увеличивается, с другой - повышается качество дорог, в связи с чем возрастает соблазн более быстрого движения. У старых автомобилей также есть проблемы с безопасностью. Это нюансы, на которые мы не обращали внимания многие годы, но сейчас мы должны понимать, что наша статистика ДТП зависит от корректировки этих нюансов>, - подчеркнул премьер-министр.

Никол Пашинян еще раз поблагодарил людей, благодаря работе которых в РА появилась Патрульная полиция с современными транспортными средствами, новым имуществом, новым оружием и новыми техническими средствами. <В результате всего этого возможности оперативного реагирования правоохранительных органов возрастают, и мы должны продолжать этот путь. Но я должен также отметить, что это нисколько не замедляет процесс реформы полиции. Патрульная полиция является одним из столпов нашей Полиции, и в ближайшее время мы должны сосредоточиться на создании Полицейской гвардии. Должна быть подвергнута реформам уголовная полиция, которая должна быть преобразована в новую структуру. В целом, структура полиции в республике полностью меняется", - отметил премьер-министр, добавив, что реформы в сфере были реализованы в результате многих обсуждений.

Никол Пашинян подчеркнул, что основная цель этих реформ заключается в том, чтобы законопослушные граждане чувствовали себя более защищенными, а нарушители закона - с чувством тревоги.