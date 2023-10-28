Суббота, 28 Октября 2023 13:46

АрмИнфо. 28 октября премьер-министр РА Никол Пашинян в Арташате принял участие в мероприятии, посвященном началу работы Араратской Патрульной службы.

Как передает пресс-служба правительства РА, на мероприятии также присутствовали министр внутренних дел Ваге Казарян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, представители иностранных дипломатических служб и другие официальные лица.

Премьер-министр поздравил жителей Араратской области с дебютом Патрульной полиции и выразил надежду, что с началом ее работы они будут чувствовать себя более защищенными. <Хочу подчеркнуть, что основная цель реформы Полиции - дать гражданам Республики Армения большее чувство защищенности. Более того, сама работа Патрульной службы приводит нас к выводу о том, что это далеко не лозунг, потому что с созданием Патрульной полиции мы хотим изменить качество отношений между гражданами и полицией. Очень важно, чтобы новые патрульные никоим образом не портили уже сложившийся имидж и укрепляли среди граждан Республики Армения чувство верховенства закона и равенства всех перед законом, ведь на этом и строится государственность. Нам никогда не следует об этом забывать. Я хочу отметить новое понимание в нашей повседневной работе концепции государство- родина, потому что в нашем понимании государство - это родина, а родина - это государство. И если кто-то любит свою родину, то его чувство любви к Родине должно выражаться в укреплении государства и его институтов. С созданием Патрульной службы мы вводим очень важный институт, который укрепляет наше государство", - подчеркнул Никол Пашинян.

Он добавил, что государство - это не только должностное лицо, государство - это гражданин, правовая система, права человека, безопасность, собственность и инструменты для защиты достоинства.

Премьер-министр поблагодарил международных партнеров за поддержку правительства в создании Патрульной полиции. <На создание Патрульной службы было потрачено 29 млрд драм, из которых 29 млрд драм - из государственного бюджета Республики Армения, 6 млрд предоставили США, а 3 млрд - Евросоюз. Я хотел бы поблагодарить наших партнеров и всех налогоплательщиков Республики Армения за то, что этот процесс стал реальностью. Хочу также выразить особую благодарность и поздравления женщинам, служащим в Патрульной службе. Конечно, мы все понимаем, какие препятствия они преодолели и преодолевают. Я предполагаю, что у них был трудный разговор с членами своей семьи на эту тему, они преодолевают сложности окружающей среды, но я хочу, чтобы вы знали, что мы поощряем и приветствуем вас. Спасибо, что взяли на себя такую ответственность", - сказал премьер-министр, сообщив, что в ближайшее время в Патрульной службе будет организован новый прием для набора 300 новых офицеров. Около 80% из этих 300 сотрудников будут женщины. Никол Пашинян выразил надежду, что женщины, служащие в Патрульной полиции, побудят других посвятить себя своей работе, поскольку, по его словам, важно повысить вовлеченность женщин в Полицию в целом.