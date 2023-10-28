Суббота, 28 Октября 2023 13:45

АрмИнфо.Нынешние власти Армении являются историческим подарком для турецко-азербайджанского тандема, который попытается реализовать все свои амбиции и фантазии независимо от того, будет ли это сделано мирным путем или путем войны. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

По его словам, недавние заверения Азербайджана в том, что Баку не собирается нападать на Сюник, еще больше усугубляют азербайджанскую

угрозу. <Во-первых, не исключено, что Азербайджан пытается обеспечить непредсказуемость агрессии в этом направлении, во- вторых, он косвенно говорит, что решит этот вопрос мирным путем. Еще одним опасным обстоятельством является то, что Азербайджан выражает свои <заверения> в ненападении только в отношении Сюникской области, что вызывает другие вопросы в отношении других областей РА>, - отметил парламентарий.

Он добавил, что нынешние власти Армении являются историческим подарком для турецко-азербайджанского тандема, который попытается реализовать все свои амбиции и фантазии независимо от того, будет ли это сделано мирным путем или путем войны.