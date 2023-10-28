Суббота, 28 Октября 2023 13:44

АрмИнфо.Главной целью партии <Национальный прогресс> является достойная, безопасная и благополучная жизнь в суверенной, демократической Армении. Мы достигнем этой цели благодаря нашей последовательной и упорной работе, начав служение с Еревана. Об этом говорится в заявлении лидера партии, экс-мэра Еревана Айка Марутяна в связи с выпадами в адрес данной политической силы, которые накануне в интервью Общественному телевидению Армении озвучил глава партии <Республика> Арам Саркисян.

Как отметил Марутян, вчера в ходе интервью с правительственным пропагандистом Петросом Казаряном в эфире ОТА лидер партии "Республика" Арам Саркисян представил ложную и клеветническую информацию. <С сожалением отмечаем, что в интервью, посвященном годовщине трагедии 27 октября, Арам Саркисян воспользовался возможностью повторить тезисы, выдвинутые правительственными пропагандистами, подразумевая, что мы выполняем <задание извне>. Более того, он открыто распространял дезинформацию, заявив, что мы готовы подписать некий документ о сотрудничестве. Это абсолютная ложь, целью которой является дискредитация оппозиционной деятельности в Армении, приравнивание ее к <5-й колонне> и <обслуживанию интересов иностранных сил>. Это, помимо политической безнравственности, в первую очередь противоречит представлениям о демократической, конкурентной политической системе>, - говорится в заявлении.

Марутян отметил, что сразу после выборов в Совет старейшин Еревана он четко заявил, что возглавляемая им политическая сила не

собирается подписывать коалиционные меморандумы ни с какой силой, предложив всем неправительственным силам, в том числе и партии "Республика", исключить возможность воспроизводства правящей в стране партии <Гражданский договор> в Ереване. <Мы остались на своих позициях, не отступив ни на шаг от своих принципов. Напротив, партия <Республика>, находившаяся до выборов в оппозиции, после выборов фактически обманула своих избирателей и присоединилась к <ГД>. Мы еще раз сожалеем, что Арам Саркисян, делающий политическую карьеру исключительно благодаря имени своего брата - спарапета Вазгена Саркмсяна, освободившего Арцах, Вазгена Саргсяна, превратился в рупор правящей политической силы, повторяя те же пропагандистские приемы, которые использовало это правительство, сыгравшее ключевую роль в разрушении Арцаха>, - говорится в заявлении лидера партии <Национальный прогресс>.

Напомним, что на состоявшихся 17 сентября выборов в Совет старейшин Еревана ни одной политической силе не удалось набрать 50%-го результата, что заставило правящую партию <Гражданский договор> пойти на подписание меморандума о сотрудничестве с ранее позиционирующей себя как оппозиционная, партией <Республика>. В результате этой сделки правящей силе удалось сохранить за собой кресло мэра армянской столицы, которое занял Тигран Авинян