Суббота, 28 Октября 2023 13:43

АрмИнфо.Сегодня в Армении завершаются работы по созданию Патрульной полиции. Об этом 28 октября на мероприятии, посвященном началу работы Патрульной службы в Армавирской области республики, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

<Сегодня в последних четырех областях, не имевших Патрульной службы - в Армавирской, Араратской, Вайоцдзорской и Сюникской - появится патрульная полиция, охватив, тем самым, всю республику. Прошло пять лет с тех пор, как мы впервые обсудили эту тему. За это время нам пришлось столкнуться со многими вызовами: эпидемией коронавируса, войнами, всевозможными политическими, международными проблемами. Но очень важно, что все это время мы не упускали из виду вопрос о создании Патрульной службы. Не менее важно констатировать, что создание нового института - это, прежде всего, заслуга людей, которые поверили в данный проект. В 2018 году, когда была поставлена задача создании нового сервиса, где абсолютно все должно быть новым, первый вопрос, который возник: как мы будем реализовывать программу финансово, содержательно, организационно", - сказал премьер-министр РА.

Он поблагодарил всех тех людей, которые верили и ежедневно работали над этим проектом. <Мне очень приятно констатировать, что в процессе реформ без лишнего шума министр внутренних дел, заместитель министра внутренних дел, которая занималась этим вопросом еще будучи заместителем министра юстиции, проделали огромную работу, и сегодня цель стала реальностью", - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр также поблагодарил международных партнеров - Европейский Союз и США, которые также поверили и поддержали этот процесс. Никол Пашинян также подчеркнул роль министров юстиции Рустама Бадасяна ( ныне глава Комитета государственных доходов - ред.), Карена Андреасяна (ныне глава Высшего судебного совета - ред) и Григора Минасяна в совершенствовании Патрульной полиции. <Хочу поблагодарить вице- премьера Мгера Григоряна, который координировал работу по созданию Патрульной полиции, и наших коллег в парламенте, которые осуществили необходимые законодательные реформы, приняв соответствующее законодательство. Я думаю, что эта наша совместная работа даёт очень важный и замечательный результат. Надо отметить, что Патрульная полиция прошла через немало трудностей. Я помню август-сентябрь 2021 года, когда в первые дни деятельности Патрульной службы в Ереване, по сути, была хаотичная ситуация, все были встревожены тем, что патрули не смогут регулировать движение, везде были пробки. Но это продолжалось всего несколько дней, после чего все встало на свои места и люди начали видеть результат, замечать новое качество обслуживания, новый уровень отношений с гражданами. И сегодня уже можно сказать, что хоть Патрульная полиция и не создана до конца, это чрезвычайно важная и оправданная реформа. Конечно, были трудности, они будут и в будущем, но мы неизбежно должны продолжать путь реформ и не забывать о главной их цели - дать гражданам Республики Армения большее чувство защищенности. Хочу с удовлетворением отметить, что по данным международных институтов Армения занимает 9-е место в мире по качеству правовой системы и криминальной ситуации, то есть 9-е место среди лучших, и вы можете себе представить, какой это важный показатель. Конечно, здесь играет роль не только Полиция и Патрульная полиция, очень важно также общее отношение, образ жизни, система ценностей нашего народа, что тоже оказывает очень существенное влияние. Я думаю, что реформы Полиции и в целом реформы в судебной системе, которые мы реализуем, имеют очень прямое и существенное влияние на этот процесс. Я рад, что мы дошли до того дня, когда вся Патрульная служба является реальностью в Армении. В ближайшем будущем к ней добавится еще один компонент: в декабре будет запущена водная патрульная служба на озере Севан", - сказал Никол Пашинян.

Касаясь дальнейших шагов, премьер-министр добавил, что ближайшей задачей и стратегической целью властей является увеличение участия

женщин в Патрульной службе как минимум до 30%. <Хочу особо подчеркнуть и поздравить всех женщин, которые служат в Патрульной полиции. Я хотел бы поприветствовать всех вас и поблагодарить за веру. Если бы вы не верили в правовую систему республики, этот день не был бы таким. Уважаемые коллеги, поздравляю всех нас с заключительным этапом создания Патрульной полиции и желаю всем нашим новым сотрудникам успехов, хорошей службы на благо граждан Республики Армения>, - заключил премьер-министр РА.