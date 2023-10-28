Суббота, 28 Октября 2023 13:42

АрмИнфо. 27 октября в Ереване стартовал съезд Ассамблеи армянских юристов, организованный аппаратом главного уполномоченного по делам диаспоры.

В съезде, который проходит под девизом "Армения и мир: защита интересов, главенство закона", принимают участие более 250 армянских юристов диаспоры из 31 страны. Цель - содействовать юристам из Армении и диаспоры в налаживании контактов и установлении сотрудничества, обсудить ключевые правовые вопросы касательно Армении, Нагорного Карабаха и диаспоры, а также рассмотреть возможности привлечения лучших юристов из диаспоры и формирования повестки взаимодействия.

В церемонии открытия приняли участие председатель Конституционного суда Арман Диланян, главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, председатель Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян, судьи, депутаты Национального Собрания, другие высокопоставленные чиновники.

Приветствуя гостей, главный уполномоченный подчеркнул преданность юристов армянской диаспоры делу защиты интересов Армении. "Я прекрасно осознаю, что сегодня здесь собрались люди, которые участвуют в защите интересов Армении в мире по различным направлениям. Мягкая сила является важным оружием, и ее целенаправленное использование и современное восприятие армянской диаспорой могут привести к значительным изменениям в процессах защиты армянских интересов. Я думаю, что более широкое вовлечение различных кругов диаспоры в лоббистскую работу может стать одним из наиболее эффективных способов поддержки Родины", - отметил Заре Синанян.

Председатель Конституционного суда Арман Диланян, приветствуя присутствующих, подчеркнул важность проведения съезда Ассамблеи армянских юристов в контексте решения национальных проблем. Он отметил роль юристов армянской диаспоры в поддержке правовых процессов, происходящих в Армении, а также отметил актуальность выбранных целевых тем в рамках съезда.

Ранее участники съезда посетили мемориал жертв Геноцида армян и возложили цветы.

Отметим, что в течение следующих двух дней в рамках пяти панельных сессий и трех рабочих заседаний в качестве модераторов и спикеров выступят влиятельные и опытные специалисты из США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Аргентины, России и других стран. Выступят также государственные деятели РА, депутаты Национального собрания, представители судебной власти и правовых институтов.

Основными темами съезда являются: "Роль юридического сообщества диаспоры в законодательных реформах Республике Армения>, <Проблема Нагорного Карабаха и послевоенные правовые процессы>, <Обеспечение всесторонней безопасности армянского народа в мире>, <Правовые вопросы поддержки и защиты армянских общенациональных интересов>, <Перспективы создания всеармянской сети юристов" и т.д.

Главным партнером съезда Ассамблеи армянских юристов, является компания Team Telecom Армения, которая предоставляет услуги мобильного и фиксированного Интернета, цифрового телевидения, мобильной и фиксированной телефонной связи на территории РА. Компания первой в Армении провела IPO, став еще более открытой и публичной.

Являясь наследником первой телекоммуникационной системы в Армении, Team сочетает в себе богатый опыт первого оператора связи с современными технологиями. С 2021 года компания приступила к строительству уникальной в регионе сети NGN (Next Generation

Network) со скоростью 25 Гбит/с по технологии 25G-PON, которая обеспечит качественный интернет всем жителям Армении.