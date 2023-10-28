Суббота, 28 Октября 2023 13:41

АрмИнфо.Армения поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа. В поддержку документа проголосовали представители 120 стран из 193 государств - членов ООН. Против выступили 14 стран, еще 45 - воздержались. Против принятия резолюции проголосовали США, Израиль, Чехия, Хорватия, Австрия и ряд других стран. Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

Документ был внесен Иорданией, традиционно выступающей на стороне палестинцев в конфликте с Израилем, и поддержанной, в первую очередь, группой арабских стран и Россией. В ее тексте не упоминается террористическая группировка ХАМАС, атака которой на Израиль 7 октября послужила началом очередной эскалации палестино-израильского конфликта, и отсутствует требование освободить израильских военнослужащих, взятых ХАМАС в заложники. В то же время документ призывает к "немедленному и безоговорочному освобождению" всех гражданских лиц, находящихся в плену, а также требует обеспечить их безопасность и гуманное обращение с ними в соответствии с международным правом.