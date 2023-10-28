Суббота, 28 Октября 2023 13:40

АрмИнфо.27 октября Защитник прав человека РА Анаит Манасян приняла депутата Национального собрания Франции, сопредседателя группы дружбы Франция-Армения Сената Франции Анн-Лоранс Петель и руководителя группы дружбы Армения-Франция НС РА, председателя комиссии по государственно-правовым вопросам НС РА Владимира Варданяна.

Согласно сообщению офиса Омбудсмена, в ходе встречи Анаит Манасян представила вопросы, связанные с защитой прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Коснулась она и работе по сбору фактов, проведенной офисом Защитника прав человека, в ходе которой была получена информация о многочисленных случаях запрещенных международным правом действиях Азербайджана. Речь, в частности, идет о случаях применения пыток, неуважения к телам погибших, нанесения увечий и жестокого обращения с гражданскими лицами. Указанная информация была включена во внеочередной доклад Защитника прав человека, который был представлен международным организациям и субъектам, имеющим мандат на защиту прав человека, в том числе в Международный Суд ООН, как документ, документирующий нарушения прав человека.

Анаит Манасян также представила проблемы, связанные с защитой прав человека жителей приграничных районов Армении, в том числе, в общине Ерасх. Она отметила, что ситуация с защитой прав человека на границе

в результате азербайджанской агрессии вызывает большую тревогу.

В свою очередь, Анн-Лоранс Петель и Владимир Варданян поблагодарили за прием, указав на важную роль института омбудсмена в реализации высокой миссии по защите прав человека.