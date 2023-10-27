Пятница, 27 Октября 2023 22:34

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 школа N32, жилые дома 40, 42, 48 на улице С. Зоравара, 128, 130 на улице Севана, частные дома на улицах С. Зоравара, Севана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 5, 6, 7 в кв. “Силикян”, частично Аштаракское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17:00 государственная галерея, адреса 1-5 на пр. Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 27-90 на 11-ой улице Норка, школа N157 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 5-11 в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 5/9-14/5 на улице Гапанцяна, жилые дома 2-4 на улице Бакунца, жилые дома 1 на пр. Комитаса, 4 на улице Акобяна;

в Араратской области:

10։30-12:15 частично улицы Исакова, Огостоси 23 в городе Арташат;

в Котайкской области:

10։00-14։00 община Каренис, христианская церковь Евангельского вероисповедания, ООО “Артсон Груп”, станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-16։00 кварталы “Маяк”, “Банаван” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже;

11:00-13:00 частично село Ариндж;

в Гегаркуникской области:

10։00–12:30 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 31 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-17:00 жилой дом 15 на улице Ханджяна, жилые дома 4, 6 на переходе Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17:00 село Араташен;

в Араратской области: