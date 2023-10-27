Пятница, 27 Октября 2023 22:33

АрмИнфо.В Армении мало кто верит, что за убийцами руководителей государства в октябре 1999 года, не стояли другие силы. Об этом сегодня журналистам заявил лидер Народной партии Степан Демирчян - сын погибшего в теракте председателя Национального собрания РА Карена Демирчяна.

Степан Демирчян призвал дождаться итогов следственных мероприятий, после чего делать какие- либо комментарии. Тем не менее, он выразил недовольство тем обстоятельством, что за более чем 20 лет преступление полностью не раскрыто. Он добавил, что в Армении мало кто верит, что за убийцами руководителей государства в октябре 1999 года, не стояли другие силы. <Этот теракт стал тяжелейшим ударом по армянской государственности, и его последствия дают о себе знать до сих пор>, - подчеркнул Степан Демирчян.

В свою очередь, председатель комиссии Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян отметил, что ранее действовавшая следственная группа провела хорошую работу и оставила после себя богатое наследие. Как считает депутат, для народа это преступление уже давно выявлено. По поручению генерального прокурора РА, дело получило продолжение. <Имеются возможности для желаемого раскрытия данного преступления, несмотря на то, что многих свидетелей уже нет в живых по странным обстоятельствам. Но имеются и люди, которые в многочисленных томах смогут найти эпизоды, которые приведут к заказчикам. В конце концов, все забыли, а где один из самых важных свидетелей Алексан Арутюнян? И пока он есть, дело имеет шанс быть раскрытым>, - сказал депутат.

Между тем, как считает бывший заместитель генерального прокурора Армении, экс-военный прокурор Гагик Джангирян, для него лично дело по 27 октября 1999 года полностью закрыто. <Осуществляются следственные, судебные действия, проводятся экспертизы, будем ждать результатов. Считаю, что сейчас никакой государственный орган не препятствует предварительному расследованию, наоборот, ситуация в Армении благоприятная. Уточнять у меня точку зрения, оценку, мнение неправильно, поскольку та или иная сторона может расценить это как вмешательство в предварительное следствие>, - добавил Джангирян.