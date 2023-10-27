Пятница, 27 Октября 2023 22:32

АрмИнфо. <Для меня лично дело полностью раскрыто. У меня не было проблем с указаниями сверху ", - заявил беседе с журналистами экс-глава Высшего судебного совета Гагик Джангирян, имея в виду уголовное производство по поводу публикации его разговора с бывшим председателем ВСС Рубеном Вардазаряном.

Как отметил Джангирян, на данный момент предварительное следствие возобновлено по отдельной части. <Сейчас никто не препятствует, ситуация благоприятная, давайте дождемся окончания предварительного следствия", - сказал Джангирян, воздержавшись от ответа на вопрос о том, были ли ранее препятствия. Бывший глава ВСС воздержался от выражения какого-либо мнения и позиции по этому делу, заявив, что его этот шаг был бы неправильно истолкован. <Это можно было бы посчитать вмешательством и оценкой предварительного расследования. Кроме того, мне неизвестны данные предварительного следствия>, - отметил Джангирян.

Напомним, что 20 июня 2022 года на пресс- конференции, созванной Рубеном Вардазаряном, последний опубликовал нашумевшую запись, согласно которой исполняющий обязанности председателя ВСС пытался заставить Вардазаряна уйти в отставку. Разговор состоялся за обеденным столом, на котором присутствовали не только Вардазарян и Джангирян, но и бывший член ВСС Степан Микаелян. Запись показала, что Вардазаряну предлагалось уйти в отставку от имени премьер-министра, а Джангирян взял на себя роль посредника, гарантировав, что в случае его отставки он не будет привлечен к ответственности. Позже Гагик Джангирян в эфире Общественного телевидения признался, что действительно вел переговоры с Вардазаряном об отставке. Более того, он заявил, что добиться отставки председателя ВСС - непростая задача. Через несколько дней после шумной записи было объявлено, что у Джангиряна проблемы со здоровьем, и он перенес операцию. 1 июля стало известно, что Джангирян подал в отставку. В Следственном комитете РА по материалам, подготовленным в связи с записью, было возбуждено уголовное производство, которое было прекращено в декабре за отсутствием состава преступления.

Вардазарян подал жалобу на указанное решение, однако до поступления жалобы заместитель генерального прокурора РА Артур Погосян по собственной инициативе отменил решение следователя, приняв решение о передаче дела в Антикоррупционный комитет. При этом прокурор зафиксировал, что сроки не были соблюдены после объявления об окончании предварительного следствия, поскольку следователь не предоставил времени на обжалование после объявления об окончании следствия. После передачи в Антикоррупционный комитет производство фактически было заморожено на три месяца, а затем прекращено за отсутствием состава преступления. Решение о прекращении производства по делу было обжаловано в суде. В результате Антикоррупционный суд под председательством судьи Марии Мосинян удовлетворил жалобу представителей Вардазаряна, отменив решение о прекращении производства по делу. Акт суда не был оспорен ни прокуратурой, ни следователем, поэтому акт суда вступил в законную силу. Сейчас разбирательство возобновилось.