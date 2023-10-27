Пятница, 27 Октября 2023 22:30

АрмИнфо.Азербайджанцы отобрали у оставшихся в Арцахе армян паспорта и не разрешают им разговаривать с родственниками без контроля. Об этом написала в своем микроблоге в Твиттер американская журналистка Линдси Снелл.

"Спустя месяц после того, как Азербайджан напал на Нагорный Карабах и провел этническую чистку, я разговаривала с дочерью одного из очень немногих людей, которые остались там", - отметила журналист, опубликовав видеоролик беседы.

Она напомнила, что государственные СМИ Азербайджана недавно хвастались тем, что Баку налаживает местные телекоммуникационные услуги, но оставшиеся в Нагорном Карабахе армяне не имеют интернета или мобильной связи, и им не разрешается общаться со своими близкими без контроля.

"А в рамках "реинтеграции" власти Азербайджана конфисковали армянские паспорта у оставшихся там людей, при этом, не выдав им азербайджанских паспортов. Это означает, что оставшиеся в Нагорном Карабахе армяне на данный момент являются лицами без гражданства", - пишет Снелл.

Далее в опубликованной журналистом видеоролике, женщина из Арцаха, у которой изменен голос, и закрыто лицо рассказывает о том, что никак не может убедить отца покинуть Нагорный Карабах.

"Изначально он не хотел уезжать вообще. Он говорил, что здесь построил дом и не хочет его покидать, от слова со всем. В конце сентября, когда моя мама должна была уехать, отец сказал, что догонит нас. Останется здесь на 3-4 месяца, он хочет стать очевидцем этой "реинтеграции". Так, что я жду его, мы его ждем. Изначально, когда я пыталась убедить его уехать, я говорила, "ты понимаешь, что потом просто не сможешь выехать, тебя не выпустят, потому, что азербайджанским властям, грубо говоря, нужна обезьянка в зоопарке, чтобы показывать в качестве экспоната представителям МККК, ООН, журналистам".

С первого октября связи не было. Через 5-6 дней отец позвонил. Мы очень сильно беспокоились. Он посетил действующий там офис МККК, где есть Wi-Fi, и позвонил нам. Он сказал, что все хорошо, МККК дает ему продукты питания. С тех пор, он раз в неделю звонит либо мне, либо маме. В последние два раза звонил с азербайджанского номера. Долго не говорил. Папа говорит недолго до 10 минут, поскольку рядом с ним всегда кто- то находится.

Он не рассказывает какая там ситуация, и это правильно. То, есть рядом с ними не наши, и это не европейцы, и не русские. У них отобрали армянские паспорта, азербайджанские не дали. Изначально, говорили, что там около 100 человек, но их меньше. В Степанакерте 30- 40 человек, в других районах еще какой-то количество, но в общем 100 человек не наберется. Город пустой, по нему патрулируют полицейские. Солдат как я поняла, не допускают", - рассказала женщина.