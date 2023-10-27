Пятница, 27 Октября 2023 22:27

АрмИнфо.Интенсивность заражения корью в Армении существенно снизилась, но мы продолжаем регистрировать случаи инфицирования. Об этом заявила в ходе пресс-конференции 27 октября начальник Отдела иммунопрофилактики и эпидемиологии управляемых инфекционных заболеваний Национального центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Светлана Григорян.

Она сообщила, что начиная с марта текущего года, когда впервые в стране был зарегистрирован случай заражения корью, общее количество инфицированных достигло 471, из коих порядка 70% - дети. Призвав к вакцинации против кори, Григорян сообщила, что 93% зараженных - это люди, не получившие соответствующую инъекцию. В этой связи она напомнила о недавнем летальном исходе от кори, жертвой которой стал ребенок. Специалист заметила, что последний не был вакцинирован и имел сопутствующие болезни.

Было также отмечено, что сегодня с корью в Армении госпитализировано 4 человека, состояние которых оценивается как средней тяжести.

По словам главы Отдела, эпидемия кори в Армении началась с ввозного случая. И в целом, как она подчеркнула, в Армении корь не является локальным заболеванием, и вспышка заболевания всегда происходит от ввозного случая.