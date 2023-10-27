Пятница, 27 Октября 2023 22:25

АрмИнфо. Венгрия до 2025 года будет выделять 30 стипендиальных мест для изучения в высших учебных заведениях страны венгерского или другого иностранного языка гражданами Армении. Соответствующий меморандум на 2023-2025 г.г. был подписан 27 октября на встрече между министром образования, науки, культуры и спорта РА Жанной Андреасян и министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

Согласно сообщению МОНКС, места для обучения будут выделяться в рамках программы в целях углубления дружественных отношений между двумя странами и развития сотрудничества в сфере высшего образования.

В своем выступлении Жанна Андреасян особо отметила армяно-венгерское сотрудничество в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи. По ее словам, изучение языков является одной из важных задач государственной программы развития образования до 2030 года, а

изучение венгерского языка может открыть новые перспективы для возможности для армянской молодежи.

Жанна Андреасян предложила рассмотреть возможность реализации программы преподавания армянского языка, литературы и арменоведения в Венгерском государственном университете. Была затронута тема арменоведения в Католическом университете Питера Пазмана в Будапеште, а также развитие венгероведения и изучения венгерского языка в ЕГУ или ЕГПУ, если это возможно.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто подчеркнул важность партнерских отношений, установившиеся между двумя странами. Касаясь стипендиальной программы, министр отметил, что в случае спроса венгерская сторона рассмотрит возможность увеличения стипендиальных мест. Петер Сийярто подчеркнул важность подготовки венгерских и армяноязычных специалистов, выразив надежду, что стипендиальная программа будет способствовать повышению интереса к венгерскому языку среди армянской молодежи и подготовке соответствующих специалистов.

На встрече армянский министр подняла вопрос защиты армянского исторического и культурного наследия Нагорного Карабаха. Жанна Андреасян подчеркнула, что богатое армянское культурное наследие Нагорного Карабаха сейчас находится под угрозой его уничтожения со стороны Азербайджана. Министр обратила внимание Петера Сийарто на то, что в 2020 и 2023 годах в результате военной агрессии против Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана перешли 5000 недвижимых памятников армянской истории и культуры, а также 16 государственных музеев. Реакция международного сообщества, направленная на их защиту, может сыграть значительную роль. <Монастырский комплекс Амарас, где в V веке была открыта первая армянская школа, монастырский комплекс Гандзасар и ряд других памятников истории и культуры являются важной частью мирового христианского наследия и, к сожалению, сегодня они находятся под явной угрозой искажения. Мы надеемся, что в результате совместных усилий международного сообщества и институтов удастся найти решения по сохранению культурного наследия Нагорного Карабаха. На основе информации, полученной из открытых источников, в период с 2020 по 2023 год мы собрали документальные видео и фото около 50 случаев частичного или полного разрушения памятников", - сказала Жанна Андреасян.

Петер Сийярто отметил, что как христианская страна Венгрия также ценит защиту христианских церквей, особенно церквей.