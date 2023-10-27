Пятница, 27 Октября 2023 22:23

АрмИнфо. Благодаря статусу временной защиты, насильственно перемещенные из Нагорного Карабаха лица, смогут иметь более высокую степень защиты как на территории Республики Армения, так и за ее пределами. Об этом 27 октября на брифинге заявила заместитель министра внутренних дел РА Арпине Саркисян.

По ее словам, в силу статуса временной защиты, согласно закону Республики Армения "О беженцах и убежище", переселенцы фактически признаются беженцами и пользуются всеми международными конвенционными механизмами. <По сути, они находятся под международной защитой как на территории Республики Армения, так и за пределами территории Республики Армения", - отметила Арпине Саркисян, добавив, что статус будет предоставлен сроком на один год, а возможность продления также запланирована.

"В решении правительства также уточняется, кому предоставляется такой статус. В решении выделены три группы лиц. В первую группу входят те лица, которые в настоящее время состоят на учете в реестре населения Нагорного Карабаха. Вторая группа лиц - это те, кто хоть и не имеет регистрации, но последним адресом регистрации у них был Нагорный Карабах, а также те лица, которые не были зарегистрированы в реестре населения Нагорного Карабаха, но в результате вынужденного переселения были зарегистрированы в базе данных, которую ведет Служба миграции и гражданства МВД.

Исключение составляют лица, имеющие гражданство другой страны", - сказала заместитель министра. Арпине Саркисян отметила, что статус присваивается автоматически и для его получения не требуется предпринимать никаких действий. Она добавила, что в ближайшее время вынужденные переселенцы получат возможность зарегистрироваться в государственном реестре населения Республики Армения.

Замминистра добавила, что правительство в рамках своего решения закрепило два вида удостоверяющих личность документов, один из которых - синий паспорт Республики Армения, а второй - свидетельство, удостоверяющее статус временной защиты. Арпине Саркисян коснулась также проблем, связанных с регистрацией транспортных средств, подписанием договоров купли-продажи, сменой водительского удостоверения или получением нового, и пояснила, что в силу уточнения статуса вынужденные переселенцы смогут осуществлять различные юридические сделки. Она отметила, что таких транспортных средств около 21 тыс, и все они должны быть приведены в правовое поле, чтобы можно было обеспечить безопасность дорожного движения. Заместитель министра также сообщила, что принято соответствующее решение, согласно которому отменены принятые в период с 21 сентября по 25 октября решения о применении административной ответственности в отношении водителей транспортных средств, принадлежащих вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха