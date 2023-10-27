Пятница, 27 Октября 2023 22:22

АрмИнфо.В террористическом акте, совершенном в армянском парламенте 27 октября 1999 года, очевиден турецко-азербайджанский след. Об этом сегодня журналистам заявил руководитель оппозиционной фракции <Армения> Национального Собрания РА, экс-министр обороны Сейран Оганян.

Он отметил, что и сегодня этот след зачастую дает о себе знать. Нынешние власти страны, которые упрекают своих предшественников в своих провалах, по сути, поддаются на давления турецко-азербайджанского тандема, одним из проявлений которого стала этническая чистка армян Арцаха. На втором этапе, уверен политик, очередь дойдет и до Армении. Оганян заметил, что турецко-азербайджанский тандем не отказался от идеи по воссозданию "Великого Турана". На этом фоне инициативы властей Армении о "Перекрестке мира" выглядят не к месту. Как заметил Оганян, неуместно говорить о "Перекрестке мира" и пожимать руку противнику в условиях, когда этот противник оказывает на тебя давление, депортировал твоих соотечественников с их родной земли, убил женщин, стариков и детей.

Депутат выразил опасение, что шаги властей Армении и их повестка могут быть недостаточно продуманы и взвешены. <Если руководство страны откажется продвигать национальные интересы, то выдвинутый им проект может стать концом армянской государственности>, - подчеркнул политик.