Пятница, 27 Октября 2023 15:45

АрмИнфо.Генеральная прокуратура Армении установила, что в административном районе Кентрон (Центр) города Еревана имеется множество участков, на которых земельные участки (тротуар, улица), принадлежащие государству и общине, были самовольно включены в состав строительных площадок застройщиками.

Как сообщает надзорный орган, в отношении этих площадей между мэром Еревана и застройщиками не заключены договоры аренды, в ряде случаев работы на участках строительных площадок длительное время не ведутся, а включение в строительство тротуаров и улиц, создало серьезные препятствия для передвижения граждан и движения транспортных средств.

Касается это, в частности, стройплощадки на улице Арама, за бывшим универмагом <Детский мир>; строительной площадки, прилегающей к пересечению улиц Абовяна и Арама; стройплощадки, прилегающей к пересечению улиц Арама и Теряна и у к/т <Москва>.

По запросам прокуратуры не получено данных о выделении вышеуказанных участков по архитектурным проектам и заключении договоров аренды с застройщиками, а также об административной ответственности застройщиков за факты изъятия общинных земель. В результате исследования также были обнаружены вырытые с нарушением закона выбоины (ямы), в отношении которых отсутствуют необходимые градостроительные документы.

С целью снизить воздействие строительных работ на окружающую среду в городе Ереване, устранить незаконные ограничения на передвижение граждан и транспортных средств, освободить и восстановить находящиеся в коммунальной собственности земельные участки, самовольно занятые застройщиками, применить соответствующие меры административной ответственности и принятия необходимых мер по обеспечению надлежащего исполнения требований постановления правительства № 286 от 12 апреля 2001 г. Генеральная прокуратура внесла ходатайство мэру Еревана.