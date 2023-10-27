Arminfo.info



 Пятница, 27 Октября 2023 15:12
Алина Оганесян

Делегация Министерства культуры Франции посетила Музей Сергея Параджанова

Делегация Министерства культуры Франции посетила Музей Сергея Параджанова

АрмИнфо.Делегация Министерства культуры Франции посетила Музей всемирно известного выдающегося кинорежиссера, сценариста, художника Сергея Параджанова.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта,  гости познакомились со своеобразной, самобытной атмосферой параджановского искусства, его коллажами, ассамбляжами, куклами, инсталляциями и др.

В ходе состоявшейся накануне пресс-конференции министр культуры Франции Рима Абдул Малак придала важность грядущему году в связи с 100-й годовщиной дня рождения Сергея Параджанова и Шарля Азнавура. <Это очень хороший повод, чтобы мы вместе смогли отметить 2 столь важных события, как во Франции, так и в Армении и превознести этих величайших личностей, которые внесли большой вклад  не только в развитие армянской и французской культуры, но и представляют  собой высокую ценность в контексте мирового искусства>, - отметила министр.

Согласно источнику, в Музее Сергея Параджнова делегация присутствовала на показе полнометражного анимационного фильма <Зако>, который был снят в рамках армяно- французского сотрудничества и посвящен жизни художника Саргиса Мангасаряна (Зако).

В фильме повествуется о том, как во время Второй мировой войны Зако стал пленником концлагеря. Только благодаря своему исключительному таланту он остается живым. Это трогательная история о художнике, который вынужден был писать портреты тех, кто подвергал его пыткам. Отметим, что картина основана на одноименной графической новелле сына художника Тиграна Мангасаряна, который так же является постановщиком картины. Продюсером фильма <Зако> стала Сусанна Хачатрян, сценаристом - Эдгар Багдасарян.

На мероприятии присутствовала также президент Фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ (Евримаж)  Кетрин Тротман, которая прибыла в Армению по приглашению Национального киноцентра РА.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
В Армении мало кто верит, что за убийцами руководителей государства в октябре 1999 года, не стояли другие силы – Степан ДемирчянВ Армении мало кто верит, что за убийцами руководителей государства в октябре 1999 года, не стояли другие силы – Степан Демирчян
Бывший глава ВСС призвал дождаться результатов следствия по делу о принуждении экс-главы ВСС уйти в отставкуБывший глава ВСС призвал дождаться результатов следствия по делу о принуждении экс-главы ВСС уйти в отставку
Линдси Снелл: Азербайджанцы отобрали у оставшихся в Арцахе армян паспорта и не разрешают им разговаривать с родственниками без контроляЛиндси Снелл: Азербайджанцы отобрали у оставшихся в Арцахе армян паспорта и не разрешают им разговаривать с родственниками без контроля
Специалист: Интенсивность заражения корью в Армении существенно снизиласьСпециалист: Интенсивность заражения корью в Армении существенно снизилась
Предложенная Арменией концепция <Перекресток мира> направлена, в первую очередь, на формирование в регионе атмосферы мира - спикерПредложенная Арменией концепция <Перекресток мира> направлена, в первую очередь, на формирование в регионе атмосферы мира - спикер
Граждане Армении смогут изучать венгерский или другой иностранный язык в вузах ВенгрииГраждане Армении смогут изучать венгерский или другой иностранный язык в вузах Венгрии
Кто получит в Армении статус беженца из Нагорного Карабаха? Поясняет замминистраКто получит в Армении статус беженца из Нагорного Карабаха? Поясняет замминистра
Папуашвили: главная цель Грузии - установление мира между Арменией и АзербайджаномПапуашвили: главная цель Грузии - установление мира между Арменией и Азербайджаном
Политик: инициативы властей Армении о Политик: инициативы властей Армении о "Перекрестке мира" неуместны
Спикер НС РА: В Армении все знают основных акторов событий 1 марта 2008 года и 27 октября 1999 годаСпикер НС РА: В Армении все знают основных акторов событий 1 марта 2008 года и 27 октября 1999 года
Участки, принадлежащие государству и общине, в центер Еревана самовольно включены застройщиками в строительную площадку - ГенпрокуратураУчастки, принадлежащие государству и общине, в центер Еревана самовольно включены застройщиками в строительную площадку - Генпрокуратура
Венгрия выразила готовность содействовать сохранению армянского культурного наследия на оккупированных территориях АрцахаВенгрия выразила готовность содействовать сохранению армянского культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха
Делегация Министерства культуры Франции посетила Музей Сергея ПараджановаДелегация Министерства культуры Франции посетила Музей Сергея Параджанова
Венгрия хочет открыть консульство страны в ЕреванеВенгрия хочет открыть консульство страны в Ереване
Глава МИД Венгрии: Расширение внешних связей - шанс остановить трагическое падение конкурентности ЕвросоюзаГлава МИД Венгрии: Расширение внешних связей - шанс остановить трагическое падение конкурентности Евросоюза
Глава МИД: Венгрия выступает за достижение мирного соглашения между Арменией и АзербайджаномГлава МИД: Венгрия выступает за достижение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
Мирзоян: Вопрос обеспечения сохранности армянского культурного наследия в Арцахе, после депортации его населения еще больше обострилсяМирзоян: Вопрос обеспечения сохранности армянского культурного наследия в Арцахе, после депортации его населения еще больше обострился
Пашинян и Симонян почтили память жертв преступления 27 октября 1999 годаПашинян и Симонян почтили память жертв преступления 27 октября 1999 года
Вице-спикер НС РА: высокий уровень отношений между Арменией и Грузией является одним из важных факторов обеспечения безопасности на Южном КавказеВице-спикер НС РА: высокий уровень отношений между Арменией и Грузией является одним из важных факторов обеспечения безопасности на Южном Кавказе
Альтернативы мирной повестке в регионе Южного Кавказа нет - вице-спикер НС АрменииАльтернативы мирной повестке в регионе Южного Кавказа нет - вице-спикер НС Армении
СМИ: Индия рассматривает возможность поставки новой партии военной техники АрменииСМИ: Индия рассматривает возможность поставки новой партии военной техники Армении
Красный Крест Германии готов приложить усилия в поддержку людей, насильственно перемещенных из Нагорного КарабахаКрасный Крест Германии готов приложить усилия в поддержку людей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха
Дунья Миятович отчиталась по визиту в зону карабахского конфликта - в тексте используются исключительно азербайджанские топонимы армянских территорийДунья Миятович отчиталась по визиту в зону карабахского конфликта - в тексте используются исключительно азербайджанские топонимы армянских территорий
Премьеры Армении и Азербайджана провели встречу в ГрузииПремьеры Армении и Азербайджана провели встречу в Грузии
ЕС выделит грант в размере около 10 млн. евро на создание образовательных центров в АрменииЕС выделит грант в размере около 10 млн. евро на создание образовательных центров в Армении
Министр культуры Франции анонсировала дату перезахоронения в парижском Пантеоне армянского поэта, лидера движения французского сопротивления Мисака МанушянаМинистр культуры Франции анонсировала дату перезахоронения в парижском Пантеоне армянского поэта, лидера движения французского сопротивления Мисака Манушяна
Киноцентры Армении и Франции подпишут соглашение о сотрудничествеКиноцентры Армении и Франции подпишут соглашение о сотрудничестве
Захарова: Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализацииЗахарова: Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализации
Конгресс местных и территориальных властей СЕ требует от Азербайджана освободить всех лидеров АрцахаКонгресс местных и территориальных властей СЕ требует от Азербайджана освободить всех лидеров Арцаха
Захарова: Временный поверенный в делах посольства Армении в Москве также был вызван в МИД РоссииЗахарова: Временный поверенный в делах посольства Армении в Москве также был вызван в МИД России
Замглавы МОНКС РА подчеркнул необходимость защиты около 5 тысяч армянских памятников, оказавшихся у Азербайджана в результате агрессии против АрцахаЗамглавы МОНКС РА подчеркнул необходимость защиты около 5 тысяч армянских памятников, оказавшихся у Азербайджана в результате агрессии против Арцаха
Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в БишкекПашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек
Генсек ОДКБ: Горячие конфликты зачастую становятся инструментом геополитической конфронтацииГенсек ОДКБ: Горячие конфликты зачастую становятся инструментом геополитической конфронтации
Пашинян анонсировал скорое создание структуры, обеспечивающей безопасность региональных коммуникацийПашинян анонсировал скорое создание структуры, обеспечивающей безопасность региональных коммуникаций
Пашинян рассказал о принципах, по которым достигнуто согласие с БакуПашинян рассказал о принципах, по которым достигнуто согласие с Баку
РФ рассчитывает прояснить слова Пашиняна о диверсификации отношений по безопасностиРФ рассчитывает прояснить слова Пашиняна о диверсификации отношений по безопасности
Пашинян и Гарибашвили тет-а-тет обсудили региональные процессыПашинян и Гарибашвили тет-а-тет обсудили региональные процессы
В Армении заочно возбудили новое уголовное преследование в отношении экс-министра Вигена СаркисянаВ Армении заочно возбудили новое уголовное преследование в отношении экс-министра Вигена Саркисяна
Вице-премьер России: У Армении не сформирована окончательная позиция в отношении Мегринского маршрутаВице-премьер России: У Армении не сформирована окончательная позиция в отношении Мегринского маршрута
Затулин: Пашинян будет последовательно Затулин: Пашинян будет последовательно "выталкивать" российскую базу из Армении
Угрозы Канады ввести санкции против Азербайджана контр продуктивны и не будут иметь результата - МИД АРУгрозы Канады ввести санкции против Азербайджана контр продуктивны и не будут иметь результата - МИД АР
Рима Абдул -Малак: Я, как министр культуры Франции, обязалась поднимать вопрос сохранения и защиты историко-культурного наследия Арцаха на всех международных площадкахРима Абдул -Малак: Я, как министр культуры Франции, обязалась поднимать вопрос сохранения и защиты историко-культурного наследия Арцаха на всех международных площадках
Мелани Жоли ознакомилась с деятельностью EUMA в направлении ДжермукаМелани Жоли ознакомилась с деятельностью EUMA в направлении Джермука
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Сердар Бердымухамедов предложил Турции создать Совместный инвестиционный фонд и Совместную рабочую группу по инвестициямСердар Бердымухамедов предложил Турции создать Совместный инвестиционный фонд и Совместную рабочую группу по инвестициям
Переселенцы из Нагорного Карабаха воспользуются правами беженцевПереселенцы из Нагорного Карабаха воспользуются правами беженцев
В Ереване состоялось 9-е заседание совместной комиссии по реадмиссии Армения-ЕСВ Ереване состоялось 9-е заседание совместной комиссии по реадмиссии Армения-ЕС
Гарибашвили: Грузия готова содействовать достижению устойчивого мира между Азербайджаном и АрмениейГарибашвили: Грузия готова содействовать достижению устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией
В Ереване считают европейскую площадку как наиболее благоприятную дл переговоров между Арменией и АзербайджаномВ Ереване считают европейскую площадку как наиболее благоприятную дл переговоров между Арменией и Азербайджаном
Власти Армении любое свое предательство обосновывают мирным процессом - оппозиционерВласти Армении любое свое предательство обосновывают мирным процессом - оппозиционер
Армения должна развивать отношения со своими естественными союзниками - Россией и Ираном - ШармазановАрмения должна развивать отношения со своими естественными союзниками - Россией и Ираном - Шармазанов
Оппозиционер: проблема нагорно-карабахского конфликта не решена, субъектность Арцаха не имеет альтернативыОппозиционер: проблема нагорно-карабахского конфликта не решена, субъектность Арцаха не имеет альтернативы
Армения готова к безвизовому режиму для владельцев дипломатических паспортов из ОАЭАрмения готова к безвизовому режиму для владельцев дипломатических паспортов из ОАЭ
С 27 октября начнется зимний призыв в Вооруженные Силы АрменииС 27 октября начнется зимний призыв в Вооруженные Силы Армении
Армен Памбухчян избран  первым вице-мэром ЕреванаАрмен Памбухчян избран  первым вице-мэром Еревана
Мы должны работать, прежде всего, над улучшением наших отношений в нашем регионе - Пашинян о напряженности в отношениях с РФМы должны работать, прежде всего, над улучшением наших отношений в нашем регионе - Пашинян о напряженности в отношениях с РФ
Суды над армянами в Баку незаконны и инсценированы- Егише КиракосянСуды над армянами в Баку незаконны и инсценированы- Егише Киракосян
Пока не созреет момент - Пашинян о возможности выхода из ОДКБПока не созреет момент - Пашинян о возможности выхода из ОДКБ
Нигде не написано, что какой-либо орган РФ должен иметь контроль над какой-либо территорией РА - Пашинян коснулся транзита Азербайджана в НахиджеваньНигде не написано, что какой-либо орган РФ должен иметь контроль над какой-либо территорией РА - Пашинян коснулся транзита Азербайджана в Нахиджевань
Читать больше



Эксперты
Экс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войнуЭкс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войну
У Союза армян Украины две Родины - Давид МкртчянУ Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Читать больше
Комментируемые
Премьеры Армении и Азербайджана провели встречу в ГрузииПремьеры Армении и Азербайджана провели встречу в Грузии
Захарова: Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализацииЗахарова: Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализации
Мы должны работать, прежде всего, над улучшением наших отношений в нашем регионе - Пашинян о напряженности в отношениях с РФМы должны работать, прежде всего, над улучшением наших отношений в нашем регионе - Пашинян о напряженности в отношениях с РФ
"Нет бумажки - ты букашка" или почему Годума завернула законопроект о признании водительских удостоверений Армении
Пашиняну вручен Большой крест ордена Пия IX от имени Папы ФранцискаПашиняну вручен Большой крест ордена Пия IX от имени Папы Франциска
Армения закупит у Франции радары Ground Master 200, бинокли и датчики с Safran и ЗРК Армения закупит у Франции радары Ground Master 200, бинокли и датчики с Safran и ЗРК "Мистраль"
Главы МИД Армении, Ирана, России Турции, и Азербайджана по итогам заседания формата Главы МИД Армении, Ирана, России Турции, и Азербайджана по итогам заседания формата "3+3" в Тегеране приняли совместное заявление
Пашинян заявил о формировании <дорожной карты> мира и нормализации отношений между Ереваном и БакуПашинян заявил о формировании <дорожной карты> мира и нормализации отношений между Ереваном и Баку
Омбудсмен Арцаха: Какое же я испытываю отвращение от бессмысленных заявлений по типу Омбудсмен Арцаха: Какое же я испытываю отвращение от бессмысленных заявлений по типу "осуждаем", "глубоко обеспокоены", "призываем"
Экс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войнуЭкс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войну
Мнение: Альянс между Азербайджаном и Израилем сыграл решающую роль в карабахском конфликтеМнение: Альянс между Азербайджаном и Израилем сыграл решающую роль в карабахском конфликте
Министр: Армения является лишь сторонницей честной борьбы в спортеМинистр: Армения является лишь сторонницей честной борьбы в спорте
"Газпром Армения" взяла на себя оплату аренды жилья для более 3200 вынужденных переселенцев из  Нагорного Карабаха
Алиев рассказал главам спецслужб СНГ азербайджанскую интерпретацию региональной истории и коснулся мирного процесса между Ереваном и БакуАлиев рассказал главам спецслужб СНГ азербайджанскую интерпретацию региональной истории и коснулся мирного процесса между Ереваном и Баку
В парламент Армении будет внесен законопроект о криминализации передачи Арцаха в состав АзербайджанаВ парламент Армении будет внесен законопроект о криминализации передачи Арцаха в состав Азербайджана