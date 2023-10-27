Пятница, 27 Октября 2023 15:12

АрмИнфо.Делегация Министерства культуры Франции посетила Музей всемирно известного выдающегося кинорежиссера, сценариста, художника Сергея Параджанова.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, гости познакомились со своеобразной, самобытной атмосферой параджановского искусства, его коллажами, ассамбляжами, куклами, инсталляциями и др.

В ходе состоявшейся накануне пресс-конференции министр культуры Франции Рима Абдул Малак придала важность грядущему году в связи с 100-й годовщиной дня рождения Сергея Параджанова и Шарля Азнавура. <Это очень хороший повод, чтобы мы вместе смогли отметить 2 столь важных события, как во Франции, так и в Армении и превознести этих величайших личностей, которые внесли большой вклад не только в развитие армянской и французской культуры, но и представляют собой высокую ценность в контексте мирового искусства>, - отметила министр.

Согласно источнику, в Музее Сергея Параджнова делегация присутствовала на показе полнометражного анимационного фильма <Зако>, который был снят в рамках армяно- французского сотрудничества и посвящен жизни художника Саргиса Мангасаряна (Зако).

В фильме повествуется о том, как во время Второй мировой войны Зако стал пленником концлагеря. Только благодаря своему исключительному таланту он остается живым. Это трогательная история о художнике, который вынужден был писать портреты тех, кто подвергал его пыткам. Отметим, что картина основана на одноименной графической новелле сына художника Тиграна Мангасаряна, который так же является постановщиком картины. Продюсером фильма <Зако> стала Сусанна Хачатрян, сценаристом - Эдгар Багдасарян.

На мероприятии присутствовала также президент Фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ (Евримаж) Кетрин Тротман, которая прибыла в Армению по приглашению Национального киноцентра РА.