Пятница, 27 Октября 2023 15:10

АрмИнфо.Венгрия хочет открыть консульство страны в Ереване. Об этом 27 октября в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

"На встрече с Араратом Мирзояном попросил дать согласие на открытие в Ереване консульства Венгрии", - сказал он.

Сийярто добавил, что Wizz Air будет предложено добавить рейс Ереван-Будапешт, чтобы обеспечить физическое прямое сообщение между Арменией и Венгрией.

Напомним, что это первый визит венгерского чиновника высокого уровня в Ереване после осени 2012 года, когда Армения в одностороннем порядке заморозила дипломатические отношения с Будапештом. Тогда Венгрия выдала Азербайджану убийцу Рамиля Сафарова, который в 2004 году зарубил топором в тренировочном лагере НАТО армянского офицера Гургена Маргаряна. Отношения стали нормализовываться после прихода к власти премьер-министра РА Никола Пашиняна. В частности, 1 декабря 2022 года в рамках Министерского форума ОБСЕ в Лодзи состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии Арарата Мирзояна и Петера Сийярто, в ходе которой была достигнута договоренность о восстановлении полноценных дипломатических отношений.