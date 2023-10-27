Пятница, 27 Октября 2023 15:09

АрмИнфо.Что касается сотрудничества ЕС и РА, Венгрия та страна, которой интересно расширение Евросоюза. Будапешт всегда поддерживал развитие внешних связей. Об этом 27 октября в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, на просьбу прокомментировать перспективы участия РА в проекте по прокладке электрокабеля по дну Черного моря.

"Сейчас, когда конкурентность ЕС снижается, мы считаем, что внешние партнерские отношения приобретают еще большую важность. Чем большему числу стран ЕС сможет содействовать, тем лучше, тем больше шансов остановить трагическое падение конкурентности Евросоюза.

Поэтому политика Восточного соседства, в которой заинтересованы и вы, и Азербайджан, мы ей содействовали, мы хотим, чтобы ЕС сделало по возможности больше инвестиций в эту программу. И мы рассчитываем, что программа поможет вашему развитию, укрепит ваши связи с ЕС", отметил он.

Касаясь указанной энергетической программы, Сийярто отметил, что рассказал Мирзояну о том, что не только тут, на Кавказе, но и в Центральной Европе достаточно сложные партнерские отношения, однако, и у Венгрии не всегда были прекрасные отношения с соседями.

"Тогда мы выбрали следующую стратегию: попытались добиться практических успехов - строительство мостов, открытие КПП, инвестиции, энергетические связи, ЛЭП, газопроводы. Все это заложило основы для построения доверия, основываясь на чем, стало возможно обсуждать более сложные вопросы. Поэтому я очень надеюсь, что если между вами и Азербайджаном по возможности в короткий срок будет подписано мирное соглашение, одним из его последствий станет то, что по практическим вопросам удастся достаточно быстро и легко находить решения, и как следствие более тесное сотрудничество", - заметил глава МИД Венгрии

По его убеждению, энергетическое сотрудничество между ЕС и Кавказом будет успешнее при возможно большем числе участников. "Мы также считаем это одним из гарантов безопасности в Европе", - резюмировал он.