Пятница, 27 Октября 2023 15:07

АрмИнфо. Сегодня глобальная безопасность находится в своем наихудшем состоянии после завершения периода "холодной войны" . Об этом 27 октября в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

В этом ключе он отметил, что Южный Кавказ не стал исключением, и военные действия привели к страданиям сотен тысяч, миллионов людей.

"Венгрия стремится к миру и поиску мирных решений при любых военных столкновениях. И это применительно к Южному Кавказу, который важен для Европы по ряду причин. В частности, вы наши соседи. Кроме того, вы можете нам помочь по важным для Европы вопросам, поскольку она уже достаточно долгое время сталкивается с проблемой энергоресурсов. Мы нуждается в новых источниках энергии и Кавказ - это регион, откуда можно получать эту энергию. И поэтому, мы венгры хотим, чтобы Армения и Азербайджан достигли мирного соглашения, который будет гарантировать тот факт, что будущие десятилетия люди этого региона будут жить в мире", - отметил венгерский министр, добавив, что все жители этого региона достойны жить в мире после десятилетий страданий.

Касаясь армяно-венгерских отношений, он напомнил, что на протяжении многих лет (с осени 2012 года -ред.) между Арменией и Венгрией не было дипломатических сношений, однако, в декабре 2022 года в Польше они с армянским коллегой приняли решение возобновить дипотношения.

"Мы строим такое сотрудничество, которое будет служить двум нациям и странам. Есть общие основы. Например, христианские корни. Мы с гордостью говорим, что у нас христианство государственная религия более 1000 лет, но в Армении еще раньше. Мы скромны по сравнению с вами. Конечно, армянская христианская церковь играла очень важную роль в восстановлении связей. Мы и прежде пытались проявить нашу добрую волю, содействовав освобождению 5 пленных в 2021 года", - напомнил Сийярто, подразумевая освобождение пленных армян из Азербайджана.

Министр перечислил оказанную беженцам из Нагорного Карабаха помощь. Венгерский министр сообщил, что Будапешт выделил 115 млн форинтов на содействие семьям из Нагорного Карабах. Он также напомнил, что ранее Венгрия в период пандемии коронавируса передала армянской стороне 100 тысяч доз прививки

"Венгрия и впредь будет делать все для развития отношений. Как проявление доброй воли еще 40 млн форинтов будет направлено на помощь семьям из Нагорного Карабаха. Венгрия готова участвовать и в лечении этих лиц. Наши медцентры и детские лагеря готовы принять детей", - заявил министр, добавив, что в качестве развития отношений власти страны также решили выделить 30 стипендиальных мест студентам из Армении