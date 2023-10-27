Пятница, 27 Октября 2023 13:31

АрмИнфо.Вопрос сохранности армянского культурно-духовного наследия в Арцахе, после депортации армянского населения еще больше обострился. Об этом 27 октября в Ереване на пресс-конференции с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян.

Он напомнил, что Армения в прошлом обращалась к ЮНЕСКО, международным партнерам, и было решение, соответствующая договоренность направить миссию ЮНЕСКО на Южный Кавказ в Арцах и на прилегающие территории. "И по сути, благодаря многочисленным препятствиям, создаваемым Азербайджаном этот визит так не состоялся. Но, сейчас отправка этой миссии в регион стала еще более актуальной и надеемся, что она, всё же, будет реализована. Мы работаем в этом направлении", - сказал он, в этом ключе он сообщил, что его венгерский коллега выразил готовность вмешаться в этот вопрос и оказать содействие для его продвижения. В этом ключе он напомнил, что Будапешт содействовал возвращению из азербайджанского плена 5 армянским военнопленным, выделил средства для помощи насильственно перемещенным арцахцам, оказывает медпомощь, пострадавшим при пожаре в Степанакерте и т.д..

Вместе с тем касаясь в целом ситуации в регионе, он в частности сказал: "Уверен, что Венгрия, как страна-член Евросоюза прекрасно

осведомлена о текущих процессах в регионе. Отмечу, что для обеспечения долгосрочного мира на Южном Кавказе жизненно важно исключить угрозу применения силы и ксенофобии, поскольку мы уже были очевидцами их проявления, о чем неоднократно говорили. Буквально месяц назад в Нагорном Карабахе была завершена политика этнической чистки, и свыше 100 тысяч армян вынуждены были покинуть свои дома, чтобы спасти собственные жизни. Они были насильственно перемещены, покинули свою историческую родину и сейчас нашли пристанище в Армении в качестве беженцев", - сказал он.

При этом Мирзоян выразил убеждение, что для установления долгосрочного регионального мира должна быть приверженности всех стран региона, и отказ от максималистских амбиций. Глава МИД РА выразил убеждение, что это возможно, и стабильный мир между Ереваном и Баку достижим при условии безусловного признания территориальной целостности друг друга, проведения делимитации границ на основе самых свежих карта СССР и Алма-Атинской декларации от 1991 года.

"Неслучайно, что именно эти критерии легли в основу заявления, принятого 5 октября в Гранаде 4-стороннего заявления премьера РА, канцлера Германии, президента Франции и главы Евросовета. И мы ожидаем практического содействия и со стороны других международных партнеров в этом процессе", - отметил министр, указав на важность обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха (Арцаха) и решения вопросов, связанных с сохранением богатого армянского культурного наследия в НКР.