Пятница, 27 Октября 2023 12:07

АрмИнфо. На полях 147-й ассамблеи Межпарламентского союза парламентская делегация Армении, возглавляемая вице-спикером Национального Собрания РА Акопом Аршакяном, провела встречу с делегацией, возглавляемой спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, в ходе встречи вице-спикер НС отметил, что Армения заинтересована в установлении стратегического

партнерства с Грузией на основе логики развития особых добрососедских отношений.

Акоп Аршакян подчеркнул важность реализации соглашения между Арменией и Грузией о взаимных безвизовых визитах граждан двух государств посредством удостоверений личности. Вице-спикер особо отметил Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между комиссиями парламентов двух стран по международным отношениям, Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между комиссией НС РА по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту и комиссией парламента Грузии по культуре. Он также отметил, что стороны пришли к предварительному соглашению о создании межпарламентской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Акоп Аршакян выразил удовлетворение активным сотрудничеством между постоянными комиссиями и группами дружб парламентов двух стран.

Вице-спикер НС также подчеркнул важность укрепления региональной безопасности и стабильности и отметил, что высокий уровень отношений

между Арменией и Грузией является одним из важных факторов обеспечения безопасности на Южном Кавказе.

Было также отмечено участие премьер-министра Никола Пашиняна в международной конференции "Шелковый путь" в Тбилиси, где был представлен проект правительства РА "Перекресток мира" и его принципы.

Спикер парламента Грузии приветствовал идею проекта <Перекресток мира>, подчеркнув важность регионального мира и разблокирования дорог в контексте развития экономических отношений и региональных возможностей.

Шалва Папуашвили указал на необходимость достижения стабильного мира, основанного на принципе территориальной целостности стран. "Трудно добиться экономического развития без долгосрочного мира", заявил глава грузинского парламента.