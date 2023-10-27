Пятница, 27 Октября 2023 12:04

АрмИнфо. Альтернативы мирной повестке в регионе Южного Кавказа нет. Об этом, выступая на 147-ой Ассамблее Межпарламентского союза в Луанде, заявил заместитель председателя Национального Собрания РА Акоп Аршакян.

Он отметил, что Армения привержена миру для достижения устойчивого и прочного мира. <Мы тверды в своем выборе и рассчитываем на поддержку международных партнеров>, - отметил вице-спикер.

Акоп Аршакян напомнил, что 19 сентября Азербайджан начал очередную широкомасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, нарушив международное право и подписанную им трехстороннюю декларацию от 9 ноября 2020 года. <Это военное нападение показало, что целью Баку было завершить этническую чистку армян Нагорного Карабаха, а также вовлечь Республику Армения в новую войну. В результате агрессии сотни людей были убиты и ранены, в том числе, мирные жители, женщины и дети. Более ста тысяч человек были насильственно перемещены из Нагорного Карабаха в Армению. Печально, что, несмотря на многочисленные обращения, решения Международного Суда, резолюции Европарламента, ПАСЕ, отдельных стран, призывы международного сообщества, мы все не смогли предотвратить этническую чистку Армяне Нагорного Карабаха>, - сказал Акоп Аршакян, добавив, что это нападение последовало за более чем девятимесячной блокадой Лачинского коридора, единственного маршрута, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией и остальным миром. <Блокада затронула прекращение электро­и газоснабжения, поставок продуктов питания и медикаментов, а также скорой медицинской помощи. Международный суд вынес два решения о снятии блокады и открытии Лачинского коридора, но Азербайджан не выполнил эти решения. Это было прелюдией к этническим чисткам, которые в последующие дни достигли своей цели>, - подчеркнул вице-спикер НС.

По его словам, правительство и народ Армении сделали все, чтобы принять и предоставить жилье для более чем 100 тысячам армянам, ставшим жертвами этнической чистки в Нагорном Карабахе. Удалось обеспечить переселенцев необходимыми продуктами питания и временным жильем. Всего этого удалось добиться благодаря открытой экономике и не коррумпированному правительству, что позволило обеспечить достаточный экономический рост для поддержки 100 000 жителей Нагорного Карабаха.

<Мы благодарны нашим международным партнерам, которые уже выделили или продолжают выделять средства, направленные на преодоление гуманитарного кризиса, вызванного насильственным перемещением армян Нагорного Карабаха. Однако около 150 квадратных километров международно признанной суверенной территории Армении до сих пор оккупированы в результате азербайджанской агрессии. Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям, она привержена мирной повестке дня в регионе. Позиция Еревана - установление мирных отношений, основанных на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности государств. Армения и Азербайджан должны открыть друг другу дороги, должны действовать пограничные и другие соответствующие таможенные службы, которые будут основываться на юрисдикции, суверенитете и законодательстве стран. Это должно быть сделано на основе принципов взаимности и равенства: от Каспийского моря до Средиземного моря, с севера на юг, от Персидского залива до Черного моря. Мы называем этот проект <Перекресток мира>. Армения готова обеспечить безопасность грузов, транспортных средств, людей, трубопроводов и линий электропередач на своей территории, поскольку <Перекресток мира> подразумевает также прохождение трубопроводов и линий электропередачи. Мы призываем международных партнеров принять участие в этом масштабном проекте>, - сказал вице-спикер армянского парламента.