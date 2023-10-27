Пятница, 27 Октября 2023 12:03

АрмИнфо. Немецкий Красный Крест готов приложить усилия в поддержку людей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха. Об этом 27 октября в ходе встречи с министром труда и социальных вопросов РА Нареком Мкртчяном заявила руководитель региональной организации Немецкого Красного Креста Баден-Вюртемберга Барбара Бош. Об этом говорится в сообщении Министерства труда и социальных вопросов РА.

Согласно источнику, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся дальнейших направлений сотрудничества, в частности, ряд вопросов, связанных с реализацией совместных программ в процессе оказания поддержки вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Нарек Мкртчян поблагодарил членов делегации за посещение и пребывание рядом с армянским народом в этот трудный для Армении период. Он также высоко оценил долгосрочное сотрудничество, сложившееся с Немецким Красным Крестом, и выразил уверенность, что дальнейшая совместная работа будет столь же эффективной.

Касаясь реализуемых программ, направленных на поддержку вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, министр подробно рассказал о работах в этом направлении. По его словам, с первых же дней прибытия вынужденных переселенцев в Республику Армения одним из приоритетов Министерства стало быстрое и эффективное реагирование на первоочередные потребности соотечественников. Посредством запущенных для этой цели платформ были инвентаризированы потребности переселенцев и ресурсы организаций, желающих оказать поддержку.

Министр также рассказал об услугах, предоставляемых Министерством труда и социальных вопросов уязвимым группам населения, насильственно перемещенным из Нагорного Карабаха, в том числе инвалидам, одиноким пожилым людям, а также детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Он отметил, что последние продолжают получать необходимую помощь от Министерства в подведомственных учреждениях.

Барбара Бош также подчеркнула важность сотрудничества с министерством, отметив, что Немецкий Красный Крест готов вложить необходимые усилия в процесс поддержки людей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха. Глава делегации решительно осудила насильственную депортацию людей из Нагорного Карабаха, заявив, что это нарушает права человека. Барбара Бош также отметила, что испытывает большое уважение к правительству РА и армянскому народу за поддержку вынужденных переселенцев и противодействие существующим вызовам на должном уровне.