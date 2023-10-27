Пятница, 27 Октября 2023 12:02

АрмИнфо.Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович завершает свой визит в Армению и Азербайджан, уделив особое внимание ситуации с правами человека людей, пострадавших от конфликта в Карабахском регионе и вокруг него. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

"Нарушения прав человека вновь ознаменовали последнюю главу длительного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Карабахском регионе и вокруг него. Полное уважение прав человека для всех, и строгое соблюдение соответствующих международных стандартов теперь должны быть поставлены в центр пути к примирению и прочному миру между двумя странами", - заявила Комиссар Совета Европы по правам человека, подводя итоги своего визита в Армению, Азербайджан и Арцах, который состоялся с 16 по 23 октября 2023 года.

Отмечается, что визит был вызван массовым перемещением более 100 600 карабахских армян, бежавших в Армению всего за несколько дней в конце сентября. "Это последовало за военными действиями Азербайджана 19 и 20 сентября, его последующим полным контролем над регионом и длительным нарушением передвижения людей и доступа к основным товарам, услугам и энергоносителям, с которыми столкнулись карабахские армяне в результате девятимесячной блокады дороги через Лачинский коридор со стороны Азербайджана", - говорится в сообщении на сайте организации по итогам визита.

"Они оказались брошенными, без каких-либо надежных гарантий безопасности или защиты со стороны какой-либо стороны. Для них покидание своего дома был единственным возможным вариантом", - сказала комиссар.

В Организации напомнили, что в ходе визита в Армению комиссар встретилась с премьер- министром Николом Пашиняном, вице-премьером Тиграном Хачатряном, министром труда и социальных вопросов Нареком Мкртчяном, замглавы МИД Паруйром Ованнисяном, замминистра терруправления Ваче Тертеряном, начальником Службы миграции и гражданства МВД Арменом Казаряном, председателем Следственного комитета Аргишти Кярамян и омбудсменом Армении Анаит Манасян.

Она посетила приюты для насильственно перемещенных в Агавнадзор и Цахкадзор Котайкской области, где пообщалась с карабахскими армянами, в том числе с семьями, пожилыми людьми, людьми с ограниченными возможностями и другими уязвимыми лицами. Комиссар также провел встречи с представителями международных организаций и гражданского общества.

Комиссар еще раз приветствовала усилия властей Армении по оказанию помощи всем нуждающимся в непосредственной перспективе при поддержке УВКБ ООН, других агентств ООН и гражданского общества. Она призвала государства-члены Совета Европы оказать полную поддержку для надежного обеспечения необходимой помощи для удовлетворения потребностей лиц, недавно перемещенных в Армению, особенно в отношении их среднесрочной и долгосрочной ситуации. Особое внимание в этом отношении необходимо уделять потребностям уязвимых групп.

В ходе визита в Азербайджан комиссар провела встречи с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, замглавы МИД Ялчином Рафиевым и заместителем Руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести лиц Эльдаром Самадовым. Комиссар также встретилась с Уполномоченным по правам человека АР Сабиной Алиевой.

Власти Азербайджана проинформировали комиссара о мерах, принимаемых государством для "реинтеграции Карабахского региона и проживающих там людей". Комиссар подчеркнула, что Азербайджан должен гарантировать права этнических армян, оставшихся в регионе, и тех, кто уехал в Армению, включая право вернуться в свои дома в безопасности и достоинстве.

Комиссар также посетила Нагорный Карабах впервые за десятилетия. Комиссар посетила оккупированные Степанкерт, Шуши, Акну, Иванян и т.д. "Она была шокирована, увидев, что город Степанакерт почти полностью опустел после отъезда его населения в сентябре. Ей сообщили, что в этом районе осталось лишь очень небольшое количество этнических армян. Она поговорила с некоторыми людьми, присутствовавшими в Степанакерте, в том числе в приюте, открытом для приема наиболее уязвимых из числа оставшихся", - говорится в сообщении, в котором используются исключительно азербайджанские топонимы оккупированных армянских городов и сел.

В ходе визита в обе страны Комиссар слышала сообщения о серьезных нарушениях прав человека в связи с затянувшимся конфликтом и стала свидетелем глубоких страданий гражданского населения, пострадавшего от различных вспышек боевых действий на протяжении многих лет. Комиссар обсудила со своими официальными собеседниками гуманитарные и правозащитные последствия конфликта в зоне нагорно-­карабахского конфликта, в том числе в результате начала боевых действий между "Арменией и Азербайджаном в 2020 году" (агрессии Азербайджана против Арцаха - ред.), а также последних событий, последовавших за блокированием Лачинского коридора и "военной операцией" Азербайджана.

В частности, она еще раз подчеркнула важность обеспечения прав всех перемещенных лиц, включая их право на достойное и безопасное возвращение; право на защиту от опасности мин и взрывоопасных пережитков войны; права пленников на получение защиты; право знать судьбу и местонахождение пропавших без вести лиц; необходимость независимых и эффективных расследований серьезных нарушений прав человека, зарегистрированных в связи с конфликтом; и важность предоставления адекватного и эффективного возмещения жертвам. Она подчеркнула, что сейчас, как никогда, все стороны должны предпринять решительные действия по предотвращению и борьбе с разжиганием ненависти, а также поддерживать инициативы, способствующие сосуществованию и примирению.