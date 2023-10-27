Пятница, 27 Октября 2023 11:58

АрмИнфо.Премьер-министры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Али Асадов при посредничестве главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили провели встречу в Мухрани, неподалеку от Тбилиси. Об этом сообщила пресс- служба грузинского правительства.

Детали переговоров не разглашаются. Однако, по информации грузинского телеканала "Имеди" встреча трех премьеров длилась несколько часов.

Ранее, в начале октября азербайджанский лидер Ильхам Алиев в ходе рабочего визита в Грузию заявил, что готов проводить в Грузии двусторонние и трехсторонние встречи с представителями Тбилиси и Еревана, если на это согласится армянская сторона.

Отметим, что Тбилисси не раз выступала посредником в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В частности, при посредничестве Грузии в июне 2021 года Азербайджан передал Армении 15 военнослужащих, а Ереван отправил в Баку карты минных полей. Еще одним примером посредничества стала встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, которая состоялась в Тбилиси 16 июля 2022 года.