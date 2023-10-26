Четверг, 26 Октября 2023 19:15

АрмИнфо. Европейская комиссия предоставит грант в размере 10 миллионов евро через Европейский инвестиционный банк (EIB) на улучшение образовательной инфраструктуры в Армении. Часть финансового пакета, согласно ЕК, подписали комиссар ЕС по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи и вице- президент Европейского инвестиционного банка Томас Остерос на полях форума Global Gateway и в присутствии президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна.

В рамках проекта планируется строительство двух центров дополнительного образования и подготовки учителей в муниципалитетах Капан и Горис Сюникской области на юге Армении. Центры будут управляться Фондом <Дети Армении> (COAF) - некоммерческой организацией, занимающейся расширением образовательных возможностей и созданием инфраструктуры для детей и семей в сельской местности Армении.

Центры предоставят возможности послешкольного образования и доступ к услугам для детей и молодых людей в возрасте от 6 до 18 лет. Используя специальную транспортную сеть, до 6000 учащихся получат возможность следовать учебной программе, охватывающей такие предметы, как механика, программирование, предпринимательство, языки, искусство, музыка и легкая атлетика. Кроме того, студенты будут иметь доступ к социальным работникам, консультантам по образованию, ознакомительным поездкам и презентациям внешних экспертов и специалистов.

Проект поддерживает флагманскую инициативу Армении <Инвестирование в образование, особенно в Сюникской области> в рамках Экономического и инвестиционного плана Европейского Союза для Восточного партнерства. Это также является неотъемлемой частью инициативы <По устойчивому Сюнику>, целью которой является поддержка социально- экономической устойчивости южного региона Армении, который больше всего пострадал от военных действий 2020 года и недавнего тяжелого положения массового перемещения карабахских армян.

Как заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и соседства Оливер Вархейи, сегодняшнее заявление является еще одним доказательством приверженности ЕС реформам в сфере образования Армении, повышению его качества, модернизации и значимости для экономики и общества. <Образование является приоритетом в рамках флагманов Экономического и инвестиционного плана для Армении, и я рад видеть, что строительство двух центров неформального образования в Сюникской области станет реальностью. Это обеспечит качество сельского образования и развитие рабочей силы, а также подготовит молодых людей Армении, включая уязвимые группы, к поиску подходящей работы на конкурентном рынке труда. Это часть комплексного подхода ЕС к образованию в Армении, которому мы недавно выделили бюджетную поддержку в размере 32 миллионов евро для реализации образовательной стратегии>, - сказал он.

Президент ЕИБ Вернер Хойер, в свою очередь, заявил: <Как Банк ЕС мы стремимся поддерживать развитие человеческого капитала, экономической устойчивости и социальной сплоченности в Армении в соответствии с приоритетами ЕС в стране. Эта инициатива Team Europe является не только инвестицией в лучшее образование и будущее армянских детей, но также будет способствовать сокращению разрыва между городом и деревней и гендерного неравенства в стране>.