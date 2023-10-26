Четверг, 26 Октября 2023 18:11

АрмИнфо.Киноцентры Армении и Франции подпишут соглашение о сотрудничестве. Об этом в ходе пресс-конференции 26 октября сообщила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

Она заметила, что соглашение откроет новые перспектиы в сфере кинопроизводства Армении. Министр сообщила, что на сегодняшний день имеется более 12 совместных с Францией проектов в этой сфере, и еще ряд инициатив в процессе. <Думаю, здесь есть высокий потенциал>, - сказала Андреасян.

Параллельно с этим она обратила внимание на то, что правительство РА инициировало законодательные изменения в сфере кинопроизводства, что со своей стороны также посодействуют развитию сферы.

В свою очередь министр культуры Франции Рима Абдул -Малак добавила, что данное сотрудничество будет взаимно обогащающим, и предоставит возможность обмена опытом и специалистами киносферы. Она подчеркнула, что Франция имеет ряд программ с различными странами, однако сотрудничество с Арменией в культурной сфере занимает особое место в политике Франции. <Потому что здесь есть высокий дух, сила, эмоции>, - отметила глава французского ведомства.