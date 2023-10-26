Четверг, 26 Октября 2023 18:10

АрмИнфо. Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализации. Об этом 26 октября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь заявлений премьер-министра РА Никола Пашиняна в интервью The Wall Street Journal.

"Мы видим, как представители СМИ буквально насели на представителей официального Еревана, вытаскивая из них ответы на провокационные вопросы. И мы видим, что это вопросы нацелены на нанесение ущерба армяно-российским многоплановым связям. И к сожалению, в нынешних армянских реалиях подобные подстрекательства срабатывают", - сказала она, добавив, что российскую сторону тоже часто спрашивают, задают провокационные вопросы, однако Москва предпочитает отвечать, что все вопросы между двумя странами решаются по двусторонним каналам.

По ее словам, Москва не дает почву для того, чтобы "эта самая бацилла провокаций разрасталась".

Касаясь самого интервью, Захарова указала на попытки Армении преуменьшить значение отношений с Россией, принизить роль российский военных, пограничников в обеспечении безопасности Республики и ее граждан, выражается разочарование эффективностью ОДКБ, российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В этой связи российский дипломат предложила перейти к реальным фактам. "Стремительный рост армянской экономики за последние годы на 12.6% в год, повышение благосостояния граждан во многом обусловлены состоянием экономического взаимодействия с РФ, реализацией крупных совместных проектов и членством страны в ЕАЭС. Причем Армения - это главный выгодополучатель этого союза, о чем свидетельствуют цифры. За 2022 год объемы армянского экспорта выросли на 1.6 млрд долларов - это в 3 раза лучше показателей 2021 года. Россия главный инвестор в экономику РА. Она представляет почти половину всех иностранных вливаний. В республике действует свыше 4500 компаний с российским капиталом, которые входят в число крупнейших налогоплательщиков и работодателей", - отметила она.

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что начиная с 90-ых годов прошлого столетия российское присутствие и нахождение российских пограничников на границах было обусловлено непростой ситуацией на Южном Кавказе, и неурегулированностью отношений Еревана со своими соседями.

Она напомнила, что 102-база регулярно проводят занятия для повышения боеготовности и слаженности с армянскими коллегами. "Наши пограничник противодействуют попыткам незаконного пересечения армяно-турецкой границы, пресекают контрабанду на армяно- иранской границе и с декабря 2020 года еще и осуществляют мониторинг на армяно­азербайджанских рубежах. Все предпринимаемые мероприятия проводятся совместно с армянской стороной при уважении суверенитета и территориальной целостности страны", - заявила дипломат.

Касаясь деятельности российских миротворцев в Арцахе, она заверила, что если бы не они, то ситуация в регионе после 2020 года могла развиваться по более драматическому для Еревана сценарию. "Особенно после решения руководства Армении публично признать принадлежность Карабаха Азербайджану", - добавила она.

Касаясь претензий Еревана к ОДКБ, Захарова отметила, что ее эффективность была продемонстрирована в Казахстане в январе 2022 года. "В случае согласия руководства Армении разместить на своей территории миссию ОДКБ, многих проблем также можно было бы избежать. Вместо этого, армянское руководство предпочло пригласить миссию ЕС, которая под видом мониторинга занимается сбором разведданных против России и Ирана, плодит отчетность исключительно для Брюсселя. О ее эффективности можно судить по отсутствию конкретных позитивных результатов.

Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализации и попыток замотать реализацию комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, достигнутых в период с 2020 по 2022 года. При наличии политической воли мы по-прежнему готовы принять на российской площадке глав МИД Армении и Азербайджана с перспективами выхода на полноценный саммит", - подытожила Захарова.

Отметим, что 25 октября премьер Армении Никол Пашинян в интервью The Wall Street Journal заявил, что "не видит никаких преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в Армении". Пашинян также заявил, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Россия, не смогла выполнить свои союзнические обязательства. Политик указал на недавние события в Нагорном Карабахе, которые, как он отметил, привели Армению к решению о необходимости пересмотреть отношения с другими странами в сфере безопасности. Пашинян также отметил, что Ереван не ставит вопрос вывода российской военной базы из Армении и пытается "понять, в чем причина такого поведения РФ и ОДКБ, в рамках рабочих встреч и других форматов". Премьер-министр Армении добавил, что республика остается в ОДКБ, "потому что сейчас стороны находятся на стадии обсуждения вопросов понимания позиций", не хотят "ошибиться в понимании друг друга".