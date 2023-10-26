Четверг, 26 Октября 2023 18:10

АрмИнфо. Конгресс местных и территориальных властей Совета Европы осудил действия Азербайджана. Об этом на своей странице в Facebook написал член партии <Просвещенная Армения> Давид Хажакян.

<Я возвращаюсь в Армению из Страсбурга, удовлетворенный тем, что Конгресс местных и территориальных властей Совета Европы абсолютным большинством проголосовал за декларацию, однозначно осуждающую действия Азербайджана. Этим документом также предъявлено требование к Азербайджану освободить всех лидеров Арцаха. Конгресс выражает поддержку Армении в борьбе с возникшим гуманитарным кризисом и будет держать ситуацию вокруг Арцаха в центре внимания>, - написал политик.