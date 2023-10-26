Четверг, 26 Октября 2023 18:09

АрмИнфо.Временный поверенный в делах посольства Армении в Москве 25 октября был также вызван в МИД России. Об этом 26 октября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу прокомментировать тот факт, что посол РФ был 24 октября вызван в МИД Армении после выхода скандального шоу в эфире Первого российского канала о премьере РА.

"В свою очередь в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах посольства Армении в Москве. Его внимание было привлечено к наиболее одиозным публикациям в адрес российского руководства, дипломатов и миротворцев, которые своими жизнями рискуют. Указали на неприемлемость продолжающейся разнузданной антироссийской кампании в информационном пространстве республики. Уверена, армянская сторона понимает, о чем идет речь ", - отметила Мария Захарова.

Касаясь тиражируемых в СМИ публикациях о том, что Россия отклонила агреманы депутата от партии "Гражданский договор" Гургена Арсеняна на должность посла РА в РФ, она отметила, что подобного рода вопросы не выносятся вовне и не обсуждаются в СМИ.

"Агреман - это предварительное согласие, которое дается или не дается стороной и решается в доверительном ключе по каждой кандидатуре соответствующего представителя", - подытожила она.