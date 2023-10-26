|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Армении мало кто верит, что за убийцами руководителей государства в октябре 1999 года, не стояли другие силы – Степан Демирчян
|Бывший глава ВСС призвал дождаться результатов следствия по делу о принуждении экс-главы ВСС уйти в отставку
|Линдси Снелл: Азербайджанцы отобрали у оставшихся в Арцахе армян паспорта и не разрешают им разговаривать с родственниками без контроля
|Специалист: Интенсивность заражения корью в Армении существенно снизилась
|Предложенная Арменией концепция <Перекресток мира> направлена, в первую очередь, на формирование в регионе атмосферы мира - спикер
|Граждане Армении смогут изучать венгерский или другой иностранный язык в вузах Венгрии
|Кто получит в Армении статус беженца из Нагорного Карабаха? Поясняет замминистра
|Папуашвили: главная цель Грузии - установление мира между Арменией и Азербайджаном
|Политик: инициативы властей Армении о "Перекрестке мира" неуместны
|Спикер НС РА: В Армении все знают основных акторов событий 1 марта 2008 года и 27 октября 1999 года
|Участки, принадлежащие государству и общине, в центер Еревана самовольно включены застройщиками в строительную площадку - Генпрокуратура
|Венгрия выразила готовность содействовать сохранению армянского культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха
|Делегация Министерства культуры Франции посетила Музей Сергея Параджанова
|Венгрия хочет открыть консульство страны в Ереване
|Глава МИД Венгрии: Расширение внешних связей - шанс остановить трагическое падение конкурентности Евросоюза
|Глава МИД: Венгрия выступает за достижение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
|Мирзоян: Вопрос обеспечения сохранности армянского культурного наследия в Арцахе, после депортации его населения еще больше обострился
|Пашинян и Симонян почтили память жертв преступления 27 октября 1999 года
|Вице-спикер НС РА: высокий уровень отношений между Арменией и Грузией является одним из важных факторов обеспечения безопасности на Южном Кавказе
|Альтернативы мирной повестке в регионе Южного Кавказа нет - вице-спикер НС Армении
|СМИ: Индия рассматривает возможность поставки новой партии военной техники Армении
|Красный Крест Германии готов приложить усилия в поддержку людей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха
|Дунья Миятович отчиталась по визиту в зону карабахского конфликта - в тексте используются исключительно азербайджанские топонимы армянских территорий
|Премьеры Армении и Азербайджана провели встречу в Грузии
|ЕС выделит грант в размере около 10 млн. евро на создание образовательных центров в Армении
|Министр культуры Франции анонсировала дату перезахоронения в парижском Пантеоне армянского поэта, лидера движения французского сопротивления Мисака Манушяна
|Киноцентры Армении и Франции подпишут соглашение о сотрудничестве
|Захарова: Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализации
|Конгресс местных и территориальных властей СЕ требует от Азербайджана освободить всех лидеров Арцаха
|Захарова: Временный поверенный в делах посольства Армении в Москве также был вызван в МИД России
|Замглавы МОНКС РА подчеркнул необходимость защиты около 5 тысяч армянских памятников, оказавшихся у Азербайджана в результате агрессии против Арцаха
|Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек
|Генсек ОДКБ: Горячие конфликты зачастую становятся инструментом геополитической конфронтации
|Пашинян анонсировал скорое создание структуры, обеспечивающей безопасность региональных коммуникаций
|Пашинян рассказал о принципах, по которым достигнуто согласие с Баку
|РФ рассчитывает прояснить слова Пашиняна о диверсификации отношений по безопасности
|Пашинян и Гарибашвили тет-а-тет обсудили региональные процессы
|В Армении заочно возбудили новое уголовное преследование в отношении экс-министра Вигена Саркисяна
|Вице-премьер России: У Армении не сформирована окончательная позиция в отношении Мегринского маршрута
|Затулин: Пашинян будет последовательно "выталкивать" российскую базу из Армении
|Угрозы Канады ввести санкции против Азербайджана контр продуктивны и не будут иметь результата - МИД АР
|Рима Абдул -Малак: Я, как министр культуры Франции, обязалась поднимать вопрос сохранения и защиты историко-культурного наследия Арцаха на всех международных площадках
|Мелани Жоли ознакомилась с деятельностью EUMA в направлении Джермука
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сердар Бердымухамедов предложил Турции создать Совместный инвестиционный фонд и Совместную рабочую группу по инвестициям
|Переселенцы из Нагорного Карабаха воспользуются правами беженцев
|В Ереване состоялось 9-е заседание совместной комиссии по реадмиссии Армения-ЕС
|Гарибашвили: Грузия готова содействовать достижению устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией
|В Ереване считают европейскую площадку как наиболее благоприятную дл переговоров между Арменией и Азербайджаном
|Власти Армении любое свое предательство обосновывают мирным процессом - оппозиционер
|Армения должна развивать отношения со своими естественными союзниками - Россией и Ираном - Шармазанов
|Оппозиционер: проблема нагорно-карабахского конфликта не решена, субъектность Арцаха не имеет альтернативы
|Армения готова к безвизовому режиму для владельцев дипломатических паспортов из ОАЭ
|С 27 октября начнется зимний призыв в Вооруженные Силы Армении
|Армен Памбухчян избран первым вице-мэром Еревана
|Мы должны работать, прежде всего, над улучшением наших отношений в нашем регионе - Пашинян о напряженности в отношениях с РФ
|Суды над армянами в Баку незаконны и инсценированы- Егише Киракосян
|Пока не созреет момент - Пашинян о возможности выхода из ОДКБ
|Нигде не написано, что какой-либо орган РФ должен иметь контроль над какой-либо территорией РА - Пашинян коснулся транзита Азербайджана в Нахиджевань
|Читать больше
АрмИнфо. Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА Артур Мартиросян в ходе встречи с делегацией во главе с послом Литвы в Армении Андрюсом Пулокасом отметил важность развитие армяно-литовских отношений, в частности, в сфере культуры.
Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, стороны обсудили возможности проведения курсов по повышению квалификации в музейной сфере. В этом ключе Артур Мартиросян отметил, что развитие музейной сферы имеет приоритетное значение в программе правительства, а развитие профессиональных способностей будет способствовать сохранению нашего культурного наследия и локализации новых навыков.
"Мы придаем большое значение внедрению и обмену европейским опытом, освоению новых подходов", - сказал замминистра, добавив, что для правительства РА важно развивать креативную индустрию в сфере культуры как составную часть экономики.
Стороны также обсудили возможности двустороннего сотрудничества в сферах образования, спорта и молодежи.
Мартиросян обратил внимание коллег на вопросы мониторинга и дальнейшей защиты около 5 тысяч недвижимых памятников армянской истории и культуры, оставшихся под контролем Азербайджана в результате военной агрессии против Нагорного Карабаха в 2020 и 2023 годах. По словам замминистра, они также являются уникальными ценностями мирового культурного наследия.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Армении мало кто верит, что за убийцами руководителей государства в октябре 1999 года, не стояли другие силы – Степан Демирчян
|Бывший глава ВСС призвал дождаться результатов следствия по делу о принуждении экс-главы ВСС уйти в отставку
|Линдси Снелл: Азербайджанцы отобрали у оставшихся в Арцахе армян паспорта и не разрешают им разговаривать с родственниками без контроля
|Специалист: Интенсивность заражения корью в Армении существенно снизилась
|Предложенная Арменией концепция <Перекресток мира> направлена, в первую очередь, на формирование в регионе атмосферы мира - спикер
|Граждане Армении смогут изучать венгерский или другой иностранный язык в вузах Венгрии
|Кто получит в Армении статус беженца из Нагорного Карабаха? Поясняет замминистра
|Папуашвили: главная цель Грузии - установление мира между Арменией и Азербайджаном
|Политик: инициативы властей Армении о "Перекрестке мира" неуместны
|Спикер НС РА: В Армении все знают основных акторов событий 1 марта 2008 года и 27 октября 1999 года
|Участки, принадлежащие государству и общине, в центер Еревана самовольно включены застройщиками в строительную площадку - Генпрокуратура
|Венгрия выразила готовность содействовать сохранению армянского культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха
|Делегация Министерства культуры Франции посетила Музей Сергея Параджанова
|Венгрия хочет открыть консульство страны в Ереване
|Глава МИД Венгрии: Расширение внешних связей - шанс остановить трагическое падение конкурентности Евросоюза
|Глава МИД: Венгрия выступает за достижение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
|Мирзоян: Вопрос обеспечения сохранности армянского культурного наследия в Арцахе, после депортации его населения еще больше обострился
|Пашинян и Симонян почтили память жертв преступления 27 октября 1999 года
|Вице-спикер НС РА: высокий уровень отношений между Арменией и Грузией является одним из важных факторов обеспечения безопасности на Южном Кавказе
|Альтернативы мирной повестке в регионе Южного Кавказа нет - вице-спикер НС Армении
|СМИ: Индия рассматривает возможность поставки новой партии военной техники Армении
|Красный Крест Германии готов приложить усилия в поддержку людей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха
|Дунья Миятович отчиталась по визиту в зону карабахского конфликта - в тексте используются исключительно азербайджанские топонимы армянских территорий
|Премьеры Армении и Азербайджана провели встречу в Грузии
|ЕС выделит грант в размере около 10 млн. евро на создание образовательных центров в Армении
|Министр культуры Франции анонсировала дату перезахоронения в парижском Пантеоне армянского поэта, лидера движения французского сопротивления Мисака Манушяна
|Киноцентры Армении и Франции подпишут соглашение о сотрудничестве
|Захарова: Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализации
|Конгресс местных и территориальных властей СЕ требует от Азербайджана освободить всех лидеров Арцаха
|Захарова: Временный поверенный в делах посольства Армении в Москве также был вызван в МИД России
|Замглавы МОНКС РА подчеркнул необходимость защиты около 5 тысяч армянских памятников, оказавшихся у Азербайджана в результате агрессии против Арцаха
|Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек
|Генсек ОДКБ: Горячие конфликты зачастую становятся инструментом геополитической конфронтации
|Пашинян анонсировал скорое создание структуры, обеспечивающей безопасность региональных коммуникаций
|Пашинян рассказал о принципах, по которым достигнуто согласие с Баку
|РФ рассчитывает прояснить слова Пашиняна о диверсификации отношений по безопасности
|Пашинян и Гарибашвили тет-а-тет обсудили региональные процессы
|В Армении заочно возбудили новое уголовное преследование в отношении экс-министра Вигена Саркисяна
|Вице-премьер России: У Армении не сформирована окончательная позиция в отношении Мегринского маршрута
|Затулин: Пашинян будет последовательно "выталкивать" российскую базу из Армении
|Угрозы Канады ввести санкции против Азербайджана контр продуктивны и не будут иметь результата - МИД АР
|Рима Абдул -Малак: Я, как министр культуры Франции, обязалась поднимать вопрос сохранения и защиты историко-культурного наследия Арцаха на всех международных площадках
|Мелани Жоли ознакомилась с деятельностью EUMA в направлении Джермука
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сердар Бердымухамедов предложил Турции создать Совместный инвестиционный фонд и Совместную рабочую группу по инвестициям
|Переселенцы из Нагорного Карабаха воспользуются правами беженцев
|В Ереване состоялось 9-е заседание совместной комиссии по реадмиссии Армения-ЕС
|Гарибашвили: Грузия готова содействовать достижению устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией
|В Ереване считают европейскую площадку как наиболее благоприятную дл переговоров между Арменией и Азербайджаном
|Власти Армении любое свое предательство обосновывают мирным процессом - оппозиционер
|Армения должна развивать отношения со своими естественными союзниками - Россией и Ираном - Шармазанов
|Оппозиционер: проблема нагорно-карабахского конфликта не решена, субъектность Арцаха не имеет альтернативы
|Армения готова к безвизовому режиму для владельцев дипломатических паспортов из ОАЭ
|С 27 октября начнется зимний призыв в Вооруженные Силы Армении
|Армен Памбухчян избран первым вице-мэром Еревана
|Мы должны работать, прежде всего, над улучшением наших отношений в нашем регионе - Пашинян о напряженности в отношениях с РФ
|Суды над армянами в Баку незаконны и инсценированы- Егише Киракосян
|Пока не созреет момент - Пашинян о возможности выхода из ОДКБ
|Нигде не написано, что какой-либо орган РФ должен иметь контроль над какой-либо территорией РА - Пашинян коснулся транзита Азербайджана в Нахиджевань
|Читать больше
|Экс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войну
|У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Читать больше
|Премьеры Армении и Азербайджана провели встречу в Грузии
|Захарова: Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализации
|Мы должны работать, прежде всего, над улучшением наших отношений в нашем регионе - Пашинян о напряженности в отношениях с РФ
|"Нет бумажки - ты букашка" или почему Годума завернула законопроект о признании водительских удостоверений Армении
|Пашиняну вручен Большой крест ордена Пия IX от имени Папы Франциска
|Армения закупит у Франции радары Ground Master 200, бинокли и датчики с Safran и ЗРК "Мистраль"
|Главы МИД Армении, Ирана, России Турции, и Азербайджана по итогам заседания формата "3+3" в Тегеране приняли совместное заявление
|Пашинян заявил о формировании <дорожной карты> мира и нормализации отношений между Ереваном и Баку
|Омбудсмен Арцаха: Какое же я испытываю отвращение от бессмысленных заявлений по типу "осуждаем", "глубоко обеспокоены", "призываем"
|Экс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войну
|Мнение: Альянс между Азербайджаном и Израилем сыграл решающую роль в карабахском конфликте
|Министр: Армения является лишь сторонницей честной борьбы в спорте
|"Газпром Армения" взяла на себя оплату аренды жилья для более 3200 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Алиев рассказал главам спецслужб СНГ азербайджанскую интерпретацию региональной истории и коснулся мирного процесса между Ереваном и Баку
|В парламент Армении будет внесен законопроект о криминализации передачи Арцаха в состав Азербайджана