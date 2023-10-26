Четверг, 26 Октября 2023 18:08

АрмИнфо. Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА Артур Мартиросян в ходе встречи с делегацией во главе с послом Литвы в Армении Андрюсом Пулокасом отметил важность развитие армяно-литовских отношений, в частности, в сфере культуры.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, стороны обсудили возможности проведения курсов по повышению квалификации в музейной сфере. В этом ключе Артур Мартиросян отметил, что развитие музейной сферы имеет приоритетное значение в программе правительства, а развитие профессиональных способностей будет способствовать сохранению нашего культурного наследия и локализации новых навыков.

"Мы придаем большое значение внедрению и обмену европейским опытом, освоению новых подходов", - сказал замминистра, добавив, что для правительства РА важно развивать креативную индустрию в сфере культуры как составную часть экономики.

Стороны также обсудили возможности двустороннего сотрудничества в сферах образования, спорта и молодежи.

Мартиросян обратил внимание коллег на вопросы мониторинга и дальнейшей защиты около 5 тысяч недвижимых памятников армянской истории и культуры, оставшихся под контролем Азербайджана в результате военной агрессии против Нагорного Карабаха в 2020 и 2023 годах. По словам замминистра, они также являются уникальными ценностями мирового культурного наследия.